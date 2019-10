Lea nægtet adgang

Lea Hvidt Kessler må ikke opholde sig i selve studiet under 'Vild med dans', og det er der en særlig grund til

De seneste fredage har blogger og forfatter Lea Hvidt Kessler været på plads i 'Vild med dans'-studierne på Østerbro for at heppe på sin mand, Mikkel Kessler, der i år stiller op i 'Vild med dans' sammen med danser Mille Funk.

Men under showet må hun det meste af tiden nøjes med at sidde i et specielt rum i kælderen - og altså ikke inde i selve studiet.

Det fortalte hun, da Ekstra Bladet mødte hende på den røde løber forud for fredagens 'Vild med dans'.

– Jeg har sådan en helt speciel plads i kælderen. Jeg er meget, meget heldig. Det er den måde, vi gør det på, sagde hun med et grin.

Lea Hvidt Kessler sidder i et særligt rum, når hun er med ude i 'Vild med dans'-studiet for at støtte Mikkel Kessler. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

At Lea Hvidt Kessler er blevet forvist til kælderlokalerne i studiet på Østerbro, er der dog en helt særlig grund til. Selvom man ikke kan se det på skærmen, har hun nemlig parrets yngste søn, Helios, der kun er et halvt år gammel, med.

Skal man have tilladelse til at være i 'Vild med dans'-studierne, skal man være 12 år, og da Lea Hvidt Kessler stadig ammer, har hun og TV2 derfor måttet finde en alternativ løsning, så hun stadig kan være med fra sidelinjen.

- Helios er også med, når jeg har været her, og så har jeg en veninde med, så er han med lidt bag i. Sådan er det jo nødt til at være. Jeg ammer, så der er ikke så meget at gøre ved det, forklarede Lea og fortsatte:

– Jeg er jo kun lige oppe og se Mikkel, når han danser, og så går jeg ned igen. Sådan må vi gøre det. Det er fint, forklarede hun om, hvorfor det dermed stadig er muligt for kameraerne at zoome ind på hende, når Mikkel Kessler og Mille Funk er på dansegulvet.

Lea Hvidt Kessler støtter fredag efter fredag op om sin mand. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Særtilladelse

Det er dog kun Helios, der på særtilladelse har fået lov til at komme med under 'Vild med dans'.

Parrets to andre børn - Romeo på fem år og Rosa-Lisa på fire år - er nemlig for små til at komme med, hvorfor Lea Hvidt Kessler har måttet arrangere pasning til dem.

– De er hos mine forældre. De må ikke se det (i studiet, red.), man skal være 12 år, og det er de jo ikke. De har været til generalprøven en gang, så de har været med og se, sagde hun og fortsatte:

- De ser også sådan lidt i fjernsynet, men hvis de lige er i gang med noget andet, så er det ikke fordi, de stopper legen, grinede Lea Hvidt Kessler videre.

Hvordan det går Mikkel Kessler og alle de andre deltagere videre i 'Vild med dans', kan du se på fredag kl. 20.00 på TV2 og TV2 Play.

