Leasing-konge personlig konkurs

Ejeren af et af landets største leasingfirmaer, Scanleasing Danmark, er gået personlig konkurs

Peter Larsen, direktør i det konkursramte leasingfirma Scanleasing Danmark, er begæret personlig konkurs.

Det fremgår af en meddelelse i Statstidende.

Advokat Christian Jul Madsen fra Kromann Reumert er indsat som kurator.

Peter Larsen er ene-ejer af Scanleasing Danmark, som endte i konkurs i går, få dage efter selskabet blev taget under rekonstruktion.

Leasingfirmaet er et af Danmarks største leasingfirmaer.

Selskabet skilter selv med at have kontrakter på 1100 leasingbiler, mens kilder i branchen ifølge erhvervsmediet Finans oplyser, at det faktiske tal reelt er omkring 2000.

Scanleasing Danmark bekræfter selv konkursen på sin hjemmeside, hvor firmaet også meddeler sine kunder om konkursens betydning for deres leasingaftaler.

Scanleasing Danmark havde et overskud på 5,7 millioner kroner før skat i seneste regnskab, der er fra 2018. Året forinden talte overskuddet 5,8 millioner kroner før skat.

Selskabet har i 2018-regnskabet en egenkapital på 18,4 millioner kroner.

Samme regnskab fra 2018 viser også en række alvorlige revisorpåtegninger: Overtrædelse af lønsumslovgivning, momslovgivningen, lovgivningens bestemmelser om udlån til ledelsen samt overtrædelse af årsregnskabslovens bestemmelser om indsendelse af årsrapport.

Scanleasing har i den seneste tid har nogle af kunderne imod sig.

Knap 700 personer har organiseret sig i en Facebook-gruppe opkaldt 'Alle os mod Scamleasing - fortæl din historie!', hvor medlemmerne deler deres oplevelser med leasingselskabet.

Ifølge Finans strækker oplevelserne sig fra store ekstraregninger til en uforklarlig beslaglæggelse af en leasingbil.

Ekstra Bladet arbejder på en kommentar fra Peter Larsen.