Legendarisk DR-vært i opsang: - Det er skammeligt

Den tidligere DR-vært Monica Krog-Meyer er absolut ikke okay med de oplysninger, der er kommet frem om hendes tidligere arbejdsplads.

Sagen med værten Mads Aagaard, der har misbrugt sin position til at krænke både mænd og kvinder, falder hende for brystet.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet ved premieren på filmen 'Madklubben' i Imperial.

- Det er skammeligt, at en person kan være så hyklerisk. Jeg har ondt af hans familie, og jeg håber, der bliver ryddet voldsomt op. Sådan der skal det selvfølgelig ikke være, fortæller hun.

Ifølge Monica har hun aldrig selv været udsat for noget, mens hun arbejdede på DR.

- Nej, jeg har selvfølgelig spillet det igennem igen og igen, men det har jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg hører til typen, der er 'fuckable', siger hun med et grin.

Det er 'grimt'

I en mere seriøs tone fortæller Monica, der både var vært på P3, P4 og P5 gennem sin karriere, at hun især er forarget over hændelserne, der er sket i situationer med magt.

- Jeg føler mig selvfølgelig ret heldig, men jeg har heller ikke været bange for at sige fra. Men jeg har heller ikke været i de der magtsituationer, og det at misbruge sin magt til noget så åndssvagt. Hold op med det, lyder det klart.

Hun håber derfor også, at der nu bliver sat en stopper for den slags adfærd hos DR.

- Jeg vil sige, at nu skal folk høre efter. Og de som har noget at undskylde for, de skal gå ud og gøre det. Og så skal vi bare ikke have det, slet ikke, når der er magt blandet ind i det, det er grimt, siger hun.

Mandag kom det frem, at skandale-værten Mads Aagaard er blevet fyret fra DR efter at have været hjemsendt i en længere periode.

