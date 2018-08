Legende om 'Robinson': Det kommer til at eksplodere

Tre tidligere deltagere - Richard Asklund, Sonny Rønne Pedersen og Dan 'The Man' Marstrand - er med som årets kendisindslag i 'Robinson Ekspeditionen'.

Her var det deres rolle at inddele deltagerne i helte og skurke. På den måde fik Richard Asklund et indgående kendskab til deltagerne, hvis ansøgninger han blandt andet fik lov at læse igennem. Og han er ikke i tvivl om, hvad seerne har i vente.

- Det cast, der er med i år, det er en genistreg fra produktionens side. Det er et super stærkt hold og en eksplosiv cocktail. Det kommer til at eksplodere, for der er nogle super markante profiler med, og jeg tror faktisk, at det kan blive én af de fedeste sæsoner nogensinde, fortæller Richard Asklund.

Kæmpe oplevelse

Han deltog selv i 2016, hvor han var blandt programmets mest farverige karakterer. Årets sæson tegner dog til at blive bedre end hans egen, fastslår han.

- Jeg var selv med, og det var en kæmpe oplevelse, men ud fra det, jeg har set, så kommer det her til at overgå det hele.

Hvor stor en rolle de tre 'Robinson'-legender får lov at spille, det vides endnu ikke. Men Richard Asklund afslører, at han rejste til Filippinerne sammen med sine to kumpaner, og dét var en stor oplevelse.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det var skide sjovt at rejse med Sonny og Dan 'The Man'. De er jo rablende gale begge to - på den fede måde. De har super godt styr på det, så det var en ære at være sammen med dem. Jeg har set det hele fra det startede og været super fan - også af Sonny, jeg synes, han gjorde det rigtig godt, roser han.

Den nye sæson af 'Robinson Ekspeditionen' har premiere mandag 27. august klokken 20 på TV3.