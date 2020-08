LEGO-arving renoverer spøgelses-slot

Det siges, at det spøger på fynske Skovsbo Gods, som den 41-årige LEGO-arving Thomas Kirk Kristiansen købte kontant for 80 millioner kroner tidligere i år.

Godsets opfører Erik Hardenberg og hans hustru, Anne Rønnow, mistede seks børn af deres ti børn, og af de fire overlevende døtre blev de to sindssyge.

Anne Rønnow, der selv var moderløs, døde i 1609, kort efter hun rejste det lokalkendte Skovsbo-krucifiks, og rygtet vil vide, at hun den dag i dag går igen på godset.

Krucifikset har flere gange været under renovering på grund af hærværk. Foto: Lars Skaaning

Thomas Kirks Kristiansens godsejerdrømme er ingen spøg.

For rigmanden er penge ikke en mangelvare, og på den baggrund har han igangsat en storstilet renovering af godset og en omstrukturering af den jorde.

Ifølge Fyens Stiftstidende vil han anlægge 8-10 hestefolde, en 7000 kvadratmeter sø, lejligheder og kontor, en ridehal, en ridebane, en garage, et nyt stendige og en ny skov.

Selve godset, der for tiden er udsmykket med stilladser langs facaden, får tilsyneladende også en overhaling.

Da bygningen er fredet, betaler Thomas Kirk Kristiansen ikke ejendomsskat, ligesom han kan få tilskud til sine renoveringer. Foto: PR

Der er langt til de nærmeste naboer, så det bliver sværere for Thomas Kirk Kristiansen at indlede en nabostrid denne gang.

Da Thomas Kirk Kristiansen ville opføre en to meter høj havemur omkring sin liebhavervilla i Kerteminde 10 minutters kørsel fra godset, gjorde han sig rasende uvenner med naboen:

’Vi finder det dybt utilfredsstillende, at der opføres en mur, som ikke følger de tegninger vi har godkendt, og vi finder det aldeles forkastelig, at muren er opført i modstrid med byggereglementet’.

’Vi får let den mistanke, at når blot muren ER opført (mod reglerne), ja, så får man blot dispensationen og tilladelserne bagefter’, skrev naboen i en høring.

Kerteminde Kommune gav alligevel Thomas Kirk Kristiansen grønt lys til at bygge muren, samt et cykelskur og et 38 kvadratmeter lifthus med bil-elevator til parkeringskælderen.