Lene Beier: Bedst når den er lidt beskidt

Mens mange kan smække benene op og nyde, at den står på sommerferie, så trækker tv-vært Lene Beier i arbejdstøjet.

Sommersæsonen er faktisk den tid på året, at den 43-årige TV2-profil har mest travlt.

Hun er blandt reporterne i 'Go' Sommer Live' på TV2, er ved at lægge sidste hånd på den nye sæson af 'Landmand søger kærlighed', og så kan hun ses i 'Hjem til gården' og starter snart optagelserne til en ny sæson af programmet.

Der bliver dog heldigvis også tid til nogle ugers fri sammen med manden Anders og sønnerne Arthur og Otto.

Her fortæller den populære, prisvindende tv-vært, hvordan sommeren skal spenderes.

Hvad skal du lave denne sommer?

- Normalt plejer vi at holde en ret lang sommerferie sammen, men det gør vi ikke i år, fordi jeg har fået denne her chance med at lave 'Go' Sommer Live', som jeg simpelthen ikke kunne sige nej til.

- Anders står aldrig i vejen og støtter mig altid, og jeg gør så vidt muligt det samme for ham, for hvis man begrænser hinanden i livet, bliver man trætte af hinanden, så det skal man ikke.

- Så vi har været nødt til at dele ferien op og har lavet et skema: Den første uge er drengene (Arthur på 11 og Otto på 9, red.) på svømmelejr, så er vi alle fire sammen, så er de med Anders ud at sejle, og så er de ovre hos mormor, og så er de med mig på ferie.

Lene Beier er flere gange blevet kåret som årets kvindelige underholdningsvært af Billed-Bladets læsere til ugebladets uddeling af TV-Guld. Senest i 2019. (Arkivfoto) Foto: David Leth Williams/Ritzau Scanpix

Hvad er dit bedste sommerminde?

- Jeg har mange. Jeg kommer fra en sejlerfamilie, så vi har sejlet rundt i hele Danmark, da jeg var barn. Men de allerbedste minder er helt klart kommet, efter at jeg selv har fået børn, fordi de fuldender ens liv.

- Et af de bedste minder med dem var, da vi for nogle år tilbage sejlede rundt i Danmark i tre uger. Blandt andet i Guldborgsund. At vågne op i en båd sammen med sin familie og sin hund er fuldstændig fantastisk.

- Sidste år kørte vi rundt i Slovenien og Kroatien i en autocamper, så når jeg tænker tilbage på, hvad det er, jeg har været mest glad, har det været de lidt mere primitive ferier i telt, sejlbåd eller autocamper og noget med lange gåture, bål og saltvand i håret, en stor strik og et godt glas rødvin om aftenen. Man må gerne være lidt beskidt efter en lang dag ude - ligesom dengang man selv var barn.

Har du et værste sommerminde?

- Ja, men det skyldes, at jeg virkelig ikke er glad for at flyve. For otte år siden var vi med hele min familie afsted til en af de græske øer.

- Da vi skulle hjem, strandede vi dernede på grund af uvejr. Vi var nærmest låst inde i lufthavnen i to døgn. Der var alle mulige ting, der blev ved med at udskyde flyet, og når man har det, som jeg har det, så det er noget, man skal sætte sig op til.

Hvad er dine must-haves til sommeren?

- Jeg er ikke så meget et vanedyr, men jeg skal altid have noget med at læse i. Jeg nyder virkelig at sidde udenfor og læse. Lige i øjeblikket læser jeg 'Satans sommer' af Janni Pedersen og Kim Faber.

- Jeg har altid gang i flere ting og hører også utrolig mange lydbøger og podcasts. Min favorit er at starte morgenen med DR's 'Genstart'.

Hvad skal du spise og drikke?

- Jeg kan godt lide at spise de lokale råvarer, de steder jeg kommer hen, om det så er egnens kartofler eller jordbær.

- Det er nu ikke så meget en sommerting, men jeg har altid chili med mig året rundt, for jeg ikke bryder mig om mad, der ikke smager af noget. Jeg kan godt lide varmen og den kraftige smag, chili giver, men det kan også godt være pesto eller sennep, jeg putter på.

Hvor er dit hemmelige sommersted henne?

- Jeg synes, Danmark kan så mange forskellige ting. Sidste år var første gang, jeg var på Møns Klint, fordi jeg var dernede at optage 'Hjem til gården'. Jeg var fuldstændig blæst bagover. Det syntes jeg godt nok var vildt, og der skal jeg have mine drenge med hen en dag.

- Hvis jeg skal finde en plet på Danmarkskortet, peger jeg på Vestkysten og Hvide Sande. Den måde man bliver blæst igennem på, kan også noget helt særligt.

Har du haft en sommerforelskelse?

- Min mand, Anders. For 18 år siden arbejdede vi hen over sommeren på en sushirestaurant, fordi vi begge skulle til at læse og skulle tjene nogle penge inden og ikke havde råd til at rejse.

- Vi havde nærmest alle vores vagter sammen og havde det bare virkelig, virkelig sjovt. Det var der, vi blev forelskede - over alle de nætter, vi fulgtes hjem, og gennem de fjollede blikke vi sendte hinanden på tværs af restauranten.

- Vi blev kærester i august 2002 og gift i august 2006.

Hvad er det bedste ved sommeren i Danmark?

- Det er de lyse nætter.

Lene Beier kan i øjeblikket ses som vært på TV2-programmet 'Hjem til gården'.