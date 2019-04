Lene Beier bidt af pytonslange

TV2-værten fik for nylig lidt af en forskrækkelse, da der skulle optages en eksotisk udgave af 'Landmand søger kærlighed'

Man kan blive bidt af kærlighed, men man kan også blive bidt af slanger.

Det sidste fik den kendte tv-vært Lene Beier fra TV2 Fri at føle, da hun var i Australien for at optage den nyeste sæson 'Landmand søger kærlighed - jorden rundt'.

På Instagram fortæller hun om nærkontakten med den sultne slange.

'I Australien fik jeg et bid af en pytonslange under optagelserne til den nye sæson af 'Landmand søger kærlighed - jorden rundt' Det var en vild oplevelse, selvom slangen ikke er giftig'

Hun beretter desuden, at oplevelsen inspirerede hende til at få tatoveret en slange på armen.

'...og det var derfor jeg valgte, at tage en 'slange med hjem' - tatoveret på min arm lige ved siden af bidemærkerne. Den rigtige slange har det i øvrigt fint, efter mødet med et dansk TV hold, og den er tilbage i bushen hvor den hører til', skriver hun

Til TV2 fortæller hun, at selv om det ikke var hverken farligt eller livstruende, var mødet bestemt ikke smertefrit.

- Det føltes lidt ligesom at save sig selv i fingeren. Det er den bedste måde, jeg kan beskrive det på, fortæller hun.

'Landmand søger kærlighed - jorden rundt' får premiere på TV 2 tirsdag 16. april.