Lene Beier med overraskende udmelding

Danmark er - ligesom en stor del af verden - i øjeblikket lukket ned i et forsøg på at holde coronavirussen fra at sprede sig for hurtigt.

Det betyder, at man ikke har lige så meget menneskelig kontakt i disse dage, og for nogle betyder det, at man slet ikke har kontakt med andre folk.

Men hvis det er noget, man er ked af, så vil 'Landmand søger kærlighed'-værten Lene Beier forsøge at hjælpe. Det skriver hun i et opslag på Instagram.

'Sidder du og føler dig ensom derhjemme - og savner en at snakke lidt med i disse tider? Så vil jeg gerne ringe til dig! Jeg har tid til at ringe hver dag efter ungernes hjemmeskole er afsluttet fra 13.30 og 14.30, så send mig en besked, hvis jeg skal ringe til dig, så kan vi sludre over en kop kaffe i hver sin ende af røret,' skriver hun.

Hun tilføjer, at hun vil ringe til så mange, hun kan nå, og at hun selvfølgelig ikke er hverken læge eller psykolog, men bare godt kan lide at sludre.

Virkelig mange henvendelser

Ekstra Bladet har taget forskud på Lene Beiers tiltag og har taget en lille snak med tv-værten om, hvordan hun fik idéen til det.

- Jeg tænker bare, at vi jo alle er isoleret hver for sig i disse dage, og jeg kan forstå, at der er mange, der sidder alene i disse tider. Sådan vil det naturligvis være, men jeg tænker bare, at jeg har tid til at tale med folk, hvis de gerne vil tale med mig, siger hun.

Og det er der noget, der tyder på, at folk gerne vil. Tv-værten har onsdag morgen modtaget omkring 100 henvendelser fra folk, som gerne vil ringes op, så hun kommer ikke til at mangle folk at ringe til.

- Så nu skal jeg lige have dannet mig et overblik over det i løbet af i dag. Der er også folk, der har glemt at skrive deres telefonnummer og sådan noget, så det skal jeg lige have styr på. Men det får jeg, siger hun med et grin.

- Hvordan har du tænkt dig at udvælge dem?

- Jeg havde egentlig tænkt mig, at det skulle være først til mølle, men jeg kan også se, at der er nogle, som skriver, at jeg kun skal ringe til dem, hvis jeg har tid, fordi de måske ikke har det største behov, siger 'Landmand søger kærlighed'-værten, der dog mener, at hun kan nå alle dem, der har skrevet til hende.

Svært at være alene

Lene Beier kan meget vel ende med at bruge mere end én time om dagen på det.

- Jeg har skrevet, at det skal være mellem 13:30 og 14:30, fordi mine børn går i hjemmeskole, og min mand arbejder hjemmefra, og jeg skal jo også nå at købe ind og den slags. Men jeg tænker, at jeg vil bruge en time - eller måske halvanden eller to - om dagen på det.

- Jeg har bare gået hele dagen og tænkt på, om jeg kunne gøre et eller andet, og noget af det, jeg virkelig godt kan lide, er at tale med mennesker. Jeg kan jo se, at andre byder ind med alt muligt, og jeg føler, at det jeg kan byde ind med, det er at snakke med dem, der gerne vil have en at snakke med, siger hun.

Lene Beier er glad for, at hun har haft folk at tale med i den seneste tid, hvor landet har været lukket ned.

- Det her er jo mega svært, hvis man er alene. Jeg er jo så heldig, at jeg er hjemme med min mand og mine børn samt min søster, hendes kone og deres dreng, og min mor har været her indtil nu. Så vi er jo mange, og hvis jeg ikke havde dem at tale med, så ville jeg virkelig også føle, at det ville være svært, siger hun.

Lene Beier fortæller, at hun har planer om at fortsætte tiltaget, indtil hun skal tilbage på arbejdet. I øjeblikket afventer hun, om optagelserne til den kommende sæson 'Landmand søger kærlighed', der er planlagt til at finde sted denne sommer, bliver udskudt på grund af coronavirussen.

