Lensgreven: Milliard-arv værdig

Bendt Wedell er født ind i en guldrandet tilværelse.

Som syvårig arvede han en milliardformue, to godser og så meget land, at han har måttet anskaffe sig en sort helikopter for at kunne tilse det hele.

Efter million-underskud: Legobossen bygger om på fynsk gods

Med til historien hører bare også, at han er arven værdig.

Tjener i tørke

Den 43-årige lensgreve formår at bære på det tunge arvegods med givtige investeringer som løftestang.

Det bør aflæses i koncernregnskabet for 2018, hvor overskuddet talte 64,5 millioner kroner før skat - det bedste resultat i årevis.

I et år med dødelig tørke og deraf lave udbytter har Bendt Wedell, der jo driver landbrug på 2650 hektar med korn, frø og raps, dog tjent bemærkelsesværdig mange penge.

Farvel i øst

Med en HD i finansiering og en landbrugsuddannelse ved Bendt Wedell, at man skal tjene ind på gyngerne, hvad man har mistet på karussellen.

Se også: Gamle venner skrottet af Frede: Margrethe skrider ind

Det gjorde han så i den grad sidste år med frasalget af ejerskabet i et ellers meget givtigt slovakisk landbrug.

Salget af anparter i landbruget mod øst gav hans datterselskab Nitra en fortjeneste 52,2 millioner kroner i 2018.

Kolde kontanter

Det slovakiske landbrug Donau Agro har ellers gennem årene sikret ikke kun Bendt Wedell, men også resten af ejerkredsen, heriblandt Anders Kirk Johansen og Anders Holch Povlsen, flotte overskud i millionklassen.

Bendt Wedells sekretær nævner selv, at årsagen til salget er et akut behov for kolde kontanter.

Luksus i luften: Lego bruger 901,7 millioner på privatfly og helikopter

'Det er naturligt, at når man har ejet en virksomhed i 10 år, at man sælger lidt ud af den, og ser sig om efter andre investeringsprojekter'.

'Ligeledes er vi i gang med at lægge nyt tag på Frijsenborg, hvilket er en stor post', skriver hun.