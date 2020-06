Leo blind på det ene øje: - Jeg frygter, at Sussi får en knytnæve

- Hun plejer jo at stå til venstre for mig, når vi er ude at optræde, og der kan jeg ikke se hende

Det var ganske alvorligt, da Leo Nielsen for fire år siden lå på sygehuset efter et brud på sin hofte.

Bruddet, han pådrog sig under et fald i sin og Sussis autocamper, var det mindste af det. Leo fik efter operationen stafylokokker og efterfølgende nyresvigt og måtte i dialyse.

Se også: Sussi: - Leo skreg af smerte

Hans alvorlige tilstand gik også ud over hans syn. Det fortæller han til Her og Nu.

Til Ekstra Bladet fortæller han, at han i forbindelse med sin sygdom fik nethindeløsning på sit venstre øje.

- Den slags skal der gøres noget ved med det samme. Man skal opereres i løbet af ganske få timer, hvis synet skal reddes. Da det blev opdaget med mig, var løbet kørt for længst, siger Leo Nielsen.

Det betyder, at han i dag er helt bind på venstre øje. Noget, han prøver at lære at leve med.

- Især i starten havde jeg problemer med at bedømme afstande. Jeg hældt godt nok meget rødvin ved siden af glasset, griner Leo og fortæller, at det manglende syn på venstre øje også er gået ud over hans kone og musikalske makker, Sussi.

Ingen vej udenom: Leo skal opereres

- Hun plejer jo at stå til venstre for mig, når vi er ude at optræde, og der kan jeg ikke se hende. Så jeg frygter, at Sussi får en knytnæve undervejs, griner Leo, der ikke håber, at hans blinde øje kommer til at koste fruen et blåt et af slagsen.

Leo Nielsen blev opereret for et brud på sin hofte. Her sender de en hilsen fra Leos sygeleje. Privatfoto

64-årige Leo Nielsen har efterhånden vænnet sig til at leve med kun 50 procent af synet. Kører bil gør han dog stadig ikke.

- Jeg må egentlig godt, men jeg gør det ikke, for jeg bryder mig faktisk ikke om det. Det er noget mentalt, for det ville sagtens kunne lade sig gøre, siger Leo og fortæller, at Sussi har overtaget rattet.

- Vi plejede at deles om det, men nu kører hun. Heldigvis er det jo en autocamper, vi har, så hvis vi skal langt, og hun bliver træt, kan hun hurtigt lægge sig og få en lur, siger han.

Leo Nielsen er heldigvis kommet sig helt oven på den alvorlige situation, der ramte ham i 2016, og det har ikke fået ham til at ændre livsstil og lægge piben fra sig.

- Nej! Tværtimod. Alle prøver dengang viste jo, at jeg var kernesund. Jeg var bare meget uheldig, siger han og erkender, at hoften godt nogle gange kan drille.

- Hvis jeg har siddet længe, skal den lige varmes op. Og så kommer jeg måske heller ikke så hurtigt ud af bilen. Men det går nok det hele, siger Leo Nielsen med sin sædvanlige ro.

Sussi og Leo i træningslejr: Vi er klar igen

Dine øjne afslører sygdom: Synstest reddede Ann fra smerte-helvede