Leths datter i kemo: Opereret for kræft i hjernen

Filmproducenten Karoline Leth opdagede kræften ved et tilfælde, men er i bedring med gode prognoser

Tragedien rammer Leth-familien.

Jørgen Leths 56-årige datter, Karoline Leth, familiens samlingspunkt, er blevet ramt af kræft i hjernen og efterfølgende opereret.

Det bekræfter hendes mand, Thomas Hoby Andersen, over for Ekstra Bladet.

- Jeg kan bekræfte, at min kone er opereret for en hjernetumor. Det var succesfuld operation, og hun er i kemoterapi nu og skal være det frem til marts måned, siger han.

Som filmproducent har Karoline Leth stået bag en stribe af kendte tv-serier, heriblandt ’Arvingerne’, ’Norskov’, ’Badehotellet’ og ’Rita’.

Ligeledes har hun været producent på flere spillefilm og en del kortfilm. Tidligere i sin karriere lavede hun primært dokumentarfilm.

Den allernærmeste familie, der også består af parret datter samt to voksne børn fra Karoline Leths tidligere ægteskab, holder humøret højt. Gejsten er hjulpet på vej af gode prognoser.

- Vi tager det vi et skridt ad gangen. Udsigterne er heldigvis rigtig gode, så vi er fortrøstningsfulde.

- Det er jo, som det er, når man er i kemo. Hun er sygemeldt fra sit arbejde (Zentropa, red.), og forventningen er, at hun bliver helt rask, når kemoen er overstået, siger husbonden.

Thomas Hoby Andersen fortæller, at lægerne opdagede kræften ved et tilfælde.

- Det var et helt tilfældigt fund i forbindelse med udredning af kæbesmerter. Hun fik lavet en skanning, og de opdagede, at hun havde noget, siger han.

Karoline Leths helbred har det - alt taget i betragtning - godt.

- Hun har været rask, indtil hun blev opereret, og var efterfølgende i strålebehandling i Aarhus, og kemoen afsluttes i marts måned.

- Kemoen er primært af forebyggende karakter, siger Thomas Hoby Andersen.

Jørgen Leth mener, at hans datters passion for film, hendes sociale væsen og kærligheden til familien holder hende i live. Foto: Stine Bidstrup

Jørgen Leth roser sin datter for at vise viljestyrke i en tid, hvor hun har været presset mod livets afgrund.

Han beskriver dele af forløbet som et helvede.

- Det er frygteligt for en kvinde i den alder at komme til en så alvorlig sygdom, men der kæmper hun jo. Der viser hun sin stærke, stærke karakter og kæmper og bevarer fodfæstet i livet, siger Jørgen Leth.

Den 83-årige journalist, forfatter, digter og tv-kommentator var på den Dominikanske Republik, da han modtog meddelelsen om sin datters sygdom.

- Det er klart, at det er ikke rart, når ens barn bliver syg.

- Det et forfærdeligt, så kan man kun koncentrere sig om at støtte så meget, man kan, ved at tale med hende og følge med i det og også være orienteret om, hvad der sker, siger Jørgen Leth.

En meget stor tumor

Jørgen Leth kunne udelukkende kommunikere med sin datter over sms, da lægerne ville slå den sidste sygdom ned med stråling i kølvandet på operationen.

- Det var en meget stor tumor, fik vi at vide efter operationen, og det var nedslående. Og så fik vi kuren: Det skulle være stråling - et hårdt forløb. Og derefter kom kemoen.

- Hun skulle gennem den tunge vej, fordi operationen ikke tog det hele. Sådan er det. Jeg kan kun sige det på den her primitive måde. Jeg kan ikke sige andet.

- Og det har vi fulgt med i, og vi har prøvet at give hende moralsk støtte, kærlighed, ømhed. Og det har hun i hvert fald fået. Og det har hun taget imod.

- Det har styrket hendes moral i at gøre hende kampklar i det her forfærdelige behandlingsforløb, siger han.