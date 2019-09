Lettet da faren døde: Truede med at slå familien ihjel

Den danske komiker Christian Geo Heltboe March - bedre kendt som Geo - fortæller nu i en podcast på fem afsnit den dramatiske historie om sin far, der chikanerede familien i en sådan grad, at Geo var lettet, da faderen døde.

I podcasten, der har fået titlen ‘Kan man tilgive en psykopat?’, vil Geo prøve at komme tættere på sin far, der blandt andet truede med at slå familien ihjel og hånede Geo, da han fik kræft.

- Jeg prøver gennem fem afsnit at finde svar på alle mine spørgsmål og al min tvivl og undren omkring min far, skriver Geo på Facebook, hvor han ikke lægger skjul på, at det personlige projekt har været en hård omgang at lave.

- Det er uden tvivl det mest hjerteskærende projekt, jeg nogensinde har været med til at lave...men måske også det mest nødvendige. 99,9% af alle forældre har en umiddelbar og ubetinget kærlighed til deres børn, som de vil gøre alt for. Så er der 0,1% som kun er til for dem selv - den gruppe tilhørte min far.

Geo har i tidligere interviews fortalt, at han kun kan huske dårlige ting om sin far. Foto: Jonas Olufson

Første afsnit tager udgangspunkt i juleaften i 1979 da jeg var 4 år, og Geo advarer på forhånd om, at det vil være 'tough lytning'.

Geos podcast er en del af den nye, abonnementsbaserede podcast-satsning Podimo.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Geo, som ikke ønsker at give interview i forbindelse med sin podcast.