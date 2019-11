Lettet Læssø: - Jeg er tom for ord

Christopher Læssø og Karina Frimodt indrømmer gerne, at de rystede lidt i bukserne, da det stod klart, hvem de skulle i omdans mod

Der er en lettet Christopher Læssø og Karina Frimodt, der møder Ekstra Bladet kort efter afslutningen på seneste afsnit af 'Vild med dans'.

Parret sikrede sig en plads i næste uges semifinale, men det var kun på et hængende hår, da de var i omdans mod sæsonens favoritter, Neel Rønholt og Michael Olesen.

- Jeg er fuldstændig tom for ord. Det var så voldsomt, lyder det fra Christopher Læssø ovenpå sejren.

- Jeg mistede kontrollen over min krop i ti sekunder og lå og rodede rundt nede på gulvet. Men jeg indrømmer også, at jeg går op i det.

Overrasket

Da det stod klart, at parret skulle i omdans mod favoritterne, kunne de godt se skriften på væggen. De var derfor noget overraskede, da de blev udråbt som vindere.

- Jeg havde fandme ikke regnet med, at vi gik videre i dag. Specielt ikke mod så stærkt et par som Neel og Michael, siger Christopher Læssø.

- Jeg havde nærmest lagt mine dansesko på hylden allerede, men når det så er sagt, ved jeg også, at Karina er den største fighter, jeg nogensinde har mødt i mit liv. Fighter-pokalen burde gå til hende hvert år.

Næste fredag gælder det semifinalen, og det er noget, der vil give de fleste nerver på. Christopher Læssø tager dog situationen med ophøjet ro.

- Vi danser bare vores dans, og så er det tak til dem, der stemmer på os. Vi får jo ikke tallene at se, men vi må have gjort et eller andet rigtigt, siger han, før han henvendt til dem, der stemmer på ham og Karina, fastslår:

- I er for fede, mand!

