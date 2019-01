Lettet Nikita Klæstrup: - Mirakel, at der ikke skete en katastrofe

Den kønne kendis har en respekt for skarpe knive, og hun beskriver det som lidt af at under, at hun kom fra tv-optagelser med alle ti fingre i behold

Det var med en vis frygt for, at det ville ende i et blodbad, at Nikita Klæstrup sagde ja til at medvirke i Kanal 5s nye madprogram, 'Family Food Fight - Danmark'. Den kønne kendis er nemlig langt fra en ørn i et køkken og slet ikke dus med køkkenredskaber og skarpe knive.

Sammen med sin mor, svoger og søster Sasha stiller Klæstrup op i aftenens program, der også er premieren på madkonkurrencen.

- Det er Sasha, der styrer det fuldstændigt. Hun er den eneste af os, der kan finde ud af at lave mad, siger Nikita Klæstrup, der normalt ikke vil lade sig hundse rundt med af sin søster.

Men lige i køkkenet er det nødvendigt.

- Jeg kan slet ikke lave mad. Jeg er ikke vokset op med, at det er en tradition, at man laver mad sammen i familien. Det har vi aldrig brugt. De sidste mange år har jeg boet alene, så der har jeg primært levet af take away, siger hun til Ekstra Bladet.

Familien Klæstrup i køkkenet. Foto: Krestine Havemann/Discovery Networks Danmark

Hun fortæller, at hun nogle gange forvilder sig i Torvehallerne i København med en af sine veninder. Her bugner det med friske og lækre råvarer. Men Nikita Klæsrup køber aldrig noget.

- Jeg ville simpelthen ikke ane, hvad jeg skulle stille op med råvarerne, når jeg kom hjem, siger hun med et grin.

Ifølge Nikita Klæstrup har hun aldrig begået nogle kæmpe brølere i køkkenet og været ved at brænde det hele ned.

- Jeg er slet ikke så meget i et køkken, at jeg kan nå at udløse en katastrofe. Slet ikke. Jeg kan godt lave røræg og følge en opskrift slavisk, men jeg gør heller ikke andet, siger hun og fortæller, at netop en blodig katastrofe meget let kunne være sket for hende i tv-køkkenet.

- Knivene var sindssygt skarpe, og jeg var virkelig bange for at skære mig. Det er et mirakel, at der ikke skete en katastrofe der, siger hun.

Mens Nikita Klæstrup slap for at skulle have plaster frem, gik det værre for hendes søster og svoger, der begge fik knivenes skarphed at føle.

Se mere når 'Family Food Fight - Danmark' har premiere i aften klokken 21.00 på Kanal 5 og Dplay.dk.

Kæresten tager slæbet i køkkenet - og opvasken! Siden Nikita Klæstrup mødte sin kæreste, Casper Kofod, er der skruet gevaldigt op for den hjemmelavede mad og ned for take away-indtaget. Mens hun er en amatør i køkkenet, er han ret rutineret bag et komfur. - Min kæreste er rigtig god til at lave mad. Jeg har prøvet at tilbyde at hjælpe, men jeg ender bare med at stå og røre i en eller anden lige gyldig gryde. Det er virkelig kedeligt og spild af tid, siger hun. I det hele taget er køkkenet ikke et sted, Nikita Klæstrup tilbringer meget tid, hvis hun kan slippe. Oprydning og opvask eller heller ikke noget, der trækker i hende, hvis hun kan slippe. - Casper tager også opvasken. Vi er stadig et sted i vores forhold, hvor han ikke rigtigt tør stille krav til mig. Så han klarer både madlavning og oprydning, lyder det tilfreds fra Nikita Klæstrup.

Se også: Nikita Klæstrup presser kæresten: - Det er den eneste måde han får dem på