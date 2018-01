Liberal avance: Simon Emil kan score millioner på boligsalg

Det er set før: Udsigten til en lille ny i familien får flyttetrangen til at vokse.

Om det er det, der er sket for landets økonomi- og indenrigsminister, Simon Emil Ammitzbøll-Bille, er uvist, men ikke desto mindre har den vordende far sat sin andelslejlighed på Østerbro i København til salg.

Møblerne er da også blevet pakket væk i den 111 kvadratmeter store lejlighed - og bliver boligen solgt til prisen, så kommer køberen til at betale 3.295.000 kroner for lejligheden i to plan - og den månedlige ydelse er 9.132 kroner. Det skriver Boliga Kendte.

Men kan man finde - eller låne - de penge, så kan man flytte ind i en lejlighed med køkken-alrum, flere værelser, plankegulve og et "virkelig godt lysindfald på 1. sal". Og så vide, at der nok tidligere er udtænkt mange politiske tanker i rummene, som altså ikke længere skal være ejet af en af Liberal Alliances ministre.

Næsten nygift

Lejligheden ligger i det arkitekttegnede Gravergåden, der er en forening med 64 andelsboliger, og beliggenheden er på Østerbro i Købehavn - ikke langt fra landets nationalstadion.

Altså er boligen, der beskrives som "en oase i byen", blot en cykeltur væk fra det inderste af hovedstaden, hvor man som bekendt finder både ministerier og Christiansborg.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille offentliggjorde sidste år, at han var blevet gift med sin veninde gennem 15 år Kristine Rishøj Bille, og at parret skulle være forældre. Han blev minister, da VLAK-regeringen blev dannet.

Han har siddet i Folketinget siden 2005 - først for De Radikale og fra år 2009 for Liberal Alliance.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille med sin kone. De to bliver snart til tre. Foto: Privatfoto

