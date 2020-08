Lie Kaas ramt af underskud

En stor nedgang i indtægterne har betydet, at Nikolaj Lie Kaas kom ud af 2019 med et underskud

Nikolaj Lie Kaas kunne sidste år ikke følge op på det rekordgode regnskab, han i firmaet Gernika ApS leverede i 2018.

Virksomheden har netop offentliggjort regnskab for 2019, og her fremgår det, at skuespilleren kom ud af året med et underskud på 410.409 kroner efter skat, hvilket er noget af en nedgang i forhold til 2018. Dengang kunne Nikolaj Lie Kaas glæde sig over et overskud på 2.208.898 kroner.

Årsagen til underskuddet skal findes i, at bruttofortjenesten - indtægter fraregnet en række omkostninger - i 2019 også har været på et markant lavere niveau. Her lyder beløbet blot på 84.712 kroner, som er godt 3,3 millioner kroner lavere end året før.

I marts 2019 fortalte Nikolaj Lie Kaas til Ekstra Bladet, at han havde valgt at tage en pause efter en hård periode med optagelser til forskellige film.

- Jeg ved ikke, hvornår jeg skal lave noget. Jeg ved ikke, hvad der skal ske. Jeg tager en dejlig, lang pause. Jeg har været væk i et år hjemmefra i forbindelse med optagelser, så det var dejligt at komme hjem, lød det dengang fra Nikolaj Lie Kaas, der derfor nok havde forventet, at indtjeningen ikke ville blive rekordhøj igen.

Ifølge CVR-registeret er formålet med Gernika ApS dog at drive reklamevirksomhed, hvilket kunne antyde, at indtægterne fra diverse jobs som skuespiller ikke køres gennem virksomheden.

Lønforhøjelse og udbytte

Nikolaj Lie Kaas har dog ikke taget nedgangen i indtægter så tungt, selvom han ifølge årsrapporten ikke er helt tilfreds.

'Selskabets aktivitet for indeværende regnskabsår anses for værende mindre tilfredsstillende,' lyder det, der formentlig blot er en standardformulering.

Firmaet har nemlig alligevel givet lønforhøjelse til den ene ansatte - som må formodes at være Lie Kaas selv. 478.864 kroner er det udbetalt i løn, hvilket giver en gennemsnitlig månedsløn på 39.905 kroner - en lønforhøjelse på lidt mere end 10.000 kroner om måneden i forhold til 2018.

Lønforhøjelsen er dog ikke det eneste, som Nikolaj Lie Kaas forkæler sig med. Ifølge regnskabet har han udbetalt yderligere 821.918 kroner - i form af et udbytte på 273.973 kroner efter regnskabet og derudover et ekstraordinært udbytte på 547.945 kroner.

Nikolaj Lie Kaas har da også fint råd til at dække både underskud og udbytte. Gernika ApS råder fortsat over en egenkapital på 3.907.231 kroner.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nikolaj Lie Kaas' management, Lindberg Management, der oplyser, at han ikke ønsker at kommentere på regnskabet.