Lige fået barn: Realitypar går fra hinanden

Der har været lutter glade dage at spotte på både Caroline Godrim og Mathias Severinsens sociale medier, efter de to for nylig blev forældre til sønnen Oliver.

Se også: Reality-par er blevet forældre: - En hektisk start

Nu fortæller 'Ex on the Beach'-parret dog til Ekstra Bladet, at de er gået fra hinanden.

- Det er korrekt, at vi er gået fra hinanden. Vi er simpelthen alt for forskellige, lyder det fra Caroline Godrim.

Det samme bekræfter Mathias Severinsen.

- Vi gik fra hinanden, fordi vi er for forskellige. For forskellige opvækster som gav os forskellige værdier i livet. Det gjorde, at der kom en masse gnidninger, og snebolden blev bare større og større.

Gik slet ikke

Caroline sætter lidt flere ord på, hvorfor det ikke fungerede mellem de to.

- Jeg har brug for en mand, og det er han ikke lige nu. Vi er bare helt forskellige steder i livet, jeg har ikke brug for en, der sidder inde på værelset og spiller computer hele tiden.

De to er også enige om, at prioriteten nu er, at deres søn Oliver skal have det godt.

- Vi skal forblive gode venner for Oliver. Vi har generelt været meget enige om processen med at gå hver til sit, netop med det fokuspunkt at forblive venner og give Oliver de bedste muligheder for at få trygge rammer, fortæller Mathias.

Passer på sønnen

Og Olivers ve og vel er der stor enighed om.

- Jeg tror også, at det vil gavne os og Oliver, at vi ikke er sammen mere, fortæller realitybaben.

For Caroline har forholdets op- og nedture haft en fysisk effekt på hende.

- Jeg tror, det var en af grundene til, at jeg tabte mig så meget. Jeg var simpelthen ikke glad. Nu er jeg glad, og jeg kan mærke, at jeg har fået en ro i maven. Jeg har det egentlig fint, jeg har det faktisk rigtig godt. Det er lang tid siden, jeg har været glad.

Caroline Godrim bekræftede i første omgang, at parret var gået fra hinanden med dette billede på Instagram. Foto: Privat

Dansk tv-kendis viser vild krop få måneder efter fødslen

Bor stadig sammen

Det sidste bump er deres fælles bopæl, som de ikke kan forlade før september.

- Vi bor stadig sammen, og det skal vi blive ved med til september, hvor vi begge flytter til Aarhus omegn, fortæller Caroline.

Mathias fortæller, at selvom det er lidt underligt at skulle bo sammen, er han glad for den kvalitetstid, han får med Oliver.

- Vi flytter fra hinanden første september, og det bliver mærkeligt. Vi har været sammen længe, så der bliver da en omstillingsperiode, man skal vænne sig til, fordi vi nu fortsætter hver for sig, fortæller han og fortsætter:

- Men jeg nyder tiden indtil, fordi der kan jeg se min søn hver eneste dag, og han er min højeste og eneste prioritet. Det bliver uden tvivl det sværeste ved at flytte fra hinanden - ikke at kunne se den dejlige knægt hver dag.

Parret mødte hinanden under optagelserne af 'Ex on the Beach' og fik deres søn i november sidste år.

Dansk tv-par er blevet forældre - fem uger før tid