Lige nu: Jane Aamund begraves

Tirsdag aften sov Jane Aamund ind på hospice omgivet af sin nærmeste familie. Den folkekære forfatter blev 82 år.

Lørdag bliver hun begravet fra Nørre Heldum Kirke ved Lemvig. Aamund har boet på Lemvig-egnen siden 1999, og selvom forsøgte at rykke til København, endte hun hver gang med at vende tilbage til det vestjyske, hvor hendes mor stammer fra.

Asger Aamund om søsterens død: - Livsgnisten var væk

- Jeg kunne forestille mig, at hun har bestemt alle de mindste detaljer. Jeg ved, at hun skal begraves på Heldum Kirkegård, som ligger lige uden for Lemvig, hvor også en stor del af hendes mors familie ligger, fortalte hendes bror erhvervsmanden Asger Aamund til Ekstra Bladet onsdag.

Premiere på "Juliane", en filmatisering af Jane Aamunds roman om sin farmor Juliane Jensen.

Asger Aamund er naturligvis mødt op på den frostkolde lørdag - dog uden sin kone, Suzanne Bjerrehuus.

Det samme er hans datter, Malou Aamund, med sin mand, Mikael Bertelsen.

Også journalist Cecilie Frøkjær, som lærte Aamund at kende, da hun lavede en samtalebog med hende i 2005, er taget turen til Lemvig.

Jane Aamund døde på Ankerfjord Hospice i Hvide Sande, hvor hun havde opholdt sig i tre uger. Hun har været plaget af sygdom en stor del af sit liv.

Foto: Christer Holte

Som 33-årig blev hun første gang ramt af kræft - siden fulgte kræft i ganen i begyndelsen af 90'erne og nogle år senere brystkræft.

- Det er selvfølgelig altid rigtig hårdt at miste sin søster, men det er også en lettelse, at hendes lidelser skulle stoppe. Efter hun fik den grimme kræftsygdom, blev hun talehæmmet og havde svært ved at spise, så hun måtte til sidst have sondemad.

- Hun levede stadig et godt liv også bagefter, fordi hun kunne skrive og trak vejret gennem sin familie. Men til sidst blev det for meget. De sidste par måneder var hårde ved hende, fortalte Asger Aamund om sit tab.

Blå bog Født i 1936 på Frederiksberg. Uddannede sig 1954 til korrespondent i engelsk på Købmandsskolen og var herefter freelancejournalist i en årrække ved Berlingske Aftenavis, Aalborg Stiftstidende og Hendes Verden. 1968 åbnede hun sit eget pr- og reklamebureau, som hun drev frem til 1973. De følgende fire år var hun pr-chef i Birger Christensens Pelsfirma, og hun arbejdede som informationsmedarbejder i Landbrugsministeriet, indtil hun 1980 kom til Berlingske Tidende, hvor hun var journalist til 1997. Debuterede som forfatter i 1977 med bogen 'Bag damen stod en Christian'. Siden fulgte bestsellere som 'Colorado drømme' (1997) og romanerne 'Klinkevals' (1989), 'Juliane Jensen' (1990) samt 'Oven vande' (1992) - også kendt som 'Klinkevals'-trilogien. Hendes seneste udgivelse blev erindringsbogen 'Samtaler om natten' fra 2018. Aamund har været gift tre gange, og hun fik to sønner samt fire børnebørn. Kilder: Kvinfo, Wikipediea m.fl.

Jane Aamunds liv i billeder