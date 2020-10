Ligestillingsminister klapper i: - Er her for at se film

Det var ellers en glad minister, der mødte pressen ved den røde løber til premieren på 'Madklubben' i Imperial søndag.

Her var Mogens Jensen mødt op for at se filmen, og han havde ikke lyst til at fortælle noget som helst om, hvordan han forholdt sig til krise-stemningen, der lige nu præger hans socialdemokratiske parti.

De seneste par dage har Jyllands-Posten kunne afsløre nye krænkelsessager, hvor kvinder er stået frem og har fortalt om overborgmesterens gramserier. Flere omtaler den socialdemokratiske overborgmester som en 'serie-krænker', og beskriver, hvordan han har været upassende flere gange over for kvinder i forbindelse med sit job.

Men selvom der er varslet krisemøde for Socialdemokratiet, er Mogens Jensen, der er ligestillingsminister, tilsyneladende ubekymret for partiet.

- Jo, det er da rigtigt nok, at det er en speciel dag, men nu er jeg jo her for at være til film og premiere, og det er nu det, jeg koncentrerer mig om, lød det kortfattet fra ministeren til den fremmødte presse.

Lørdag blev ligestillingsministerens tavshed også debatteret, fordi han i et indslag hos 'Go' morgen Danmark' talte om sexchikane, men ikke fik nogle kritiske spørgsmål om Frank Jensen.

