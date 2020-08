Lina Rafn overrasker: Får nyt job

Sommeren ikke har budt på utallige spillejobs, som den plejer at gøre for Infernal-forsangeren. Derfor har hun haft mulighed for at kaste sine talenter over andre projekter.

På onsdag prøver Lina Rafn for første gang kræfter med rollen som tv-vært, når 'Far med fjerboa' ruller over skærmen for første gang.

- Det er min første værtsrolle, jeg har altid sagt nej til at være tv-vært, fortæller Lina Rafn til Ekstra Bladet, da vi møder hende til et Soeren le Schmidt modeshow under den københavnske modeuge.

Se også: Rasende Lina Rafn: - Det værste i 25 år

Programmet handler om to fædre, hvis sønner optræder som dragqueens. De to fædre har i programmet sagt ja til selv at transformere sig til dragqueens.

- Den ene far er formand for en cykelforening i Aalborg, altså du ved, det er straight up helt almindelige mænd i deres bedste alder, siger Lina Rafn om de to fædre, der deltager i programmet.

Vil nedbryde tabuer

Den 43-årige sanger, som ellers plejer at takke nej til roller som tv-vært, mener, programmet kan være en vigtig samtale-starter.

- Det er en mulighed for at italesætte, hvordan er det at være far til en fyr, der er drag, og hvad det giver af problemer, siger Lina Rafn.

Se også: Lagt for had: - Hvor er det klamt!

Hun peger også på, hvilke problemer det kan medføre, når folk bevæger sig udenfor de traditionelle kønsroller.

- Der er bare et eller andet med, at hvis du er født som mand, og begynder at gøre noget, som vi traditionelt forbinder med kvinder, så er det bare i orden at spytte på folk og råbe efter dem og gøre de vildeste ting, fortæller hun til Ekstra Bladet.

'Far med fjerboa' vises første gang på onsdag på DR1 klokken 20.30

Sangerinden har tidligere sat ord på økonomien, der sidste år stortrivedes under udfordrende vilkår. Læs her, hvor meget hun tjente (+)