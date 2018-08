Linda P afslører: Havde fire kærester, mens hun var gift

Standup-komikeren Linda P har været afhængig af mange ting i hendes 34 år lange liv.

Kvinder, stoffer, alkohol og hendes fars anerkendelse, men værst var afhængigheden af kvinder.

Det fortæller hun i et interview i ALT for damerne.

Daddy issues

Afhængigheden kulminerede for Linda P i 2011, da hendes far døde. Hun var lige blevet gift med kæresten, Melissa, de havde en lækker lejlighed, hun havde droppet de daglige drukture, og så var Linda P i gang med at turnere Danmark rundt med hendes nyeste standup-show.

Linda P havde uforløste daddy issues, da hun altid havde stræbt efter hans anerkendelse, noget som hun aldrig fik. Hans død, og minderne og smerten, blev alt for stor, og det endte med at sende hende direkte tilbage i den onde spiral af afhængighed.

- Jeg kunne slet ikke holde ud at være derhjemme, og når jeg var på arbejde, kom jeg gerne to-tre timer for sent, fordi jeg havde været fuldstændig væk dagen før, og når jeg var kommet igennem optagelsen, lavede jeg med det samme en aftale med en af de tre-fire kærester, jeg havde på det tidspunkt, mens jeg var gift. Men hvis det skete, at ingen af de fire kvinder havde tid til at ses, var jeg på røven, for så vidste jeg, at jeg ville gå hjem og tage så mange stoffer, at jeg ville vågne op på badeværelsesgulvet med blod ud af næsen og galde ud over det hele, fortæller Linda P til ALT for damerne.

Skulle passe på hende

Hun fortæller, at hele perioden efter hendes fars død var ensom, selvom hun havde en kone og en masse kærester på sidelinjen. De mange kvinder skulle ikke opfylde et seksuelt behov. Det handlede om, at de skulle give komikeren en form for tryghed og passe på hende.

- Jeg tror bare, jeg var afhængig af kvinder, fordi jeg var afhængig af, at nogen passede på mig. Jeg var afhængig af at være kvindernes hundehvalp, fortæller hun til ugebladet.

I 2013 blev Linda P skilt fra hendes kone, Melissa.

Kollapsede før show

Sommeren 2013 skulle Linda P optræde på Smukfest sammen med blandt andre Mick Øgendahl. I to år havde hun fortsat med sine damer, sprut og stoffer, og nu var kroppen ved at sige fra.

Hun havde i månederne op til Smukfest lidt af hjertebanken og ubehag i hele kroppen, men hun havde ignoreret symptomerne og fortsat med at arbejde i højt tempo. Det resulterede i et kollaps lige inden hun skulle op på scenen i Skanderborg.

Siden kollapset har Linda P taget sig selv langt mere seriøst. Hun er begyndt til psykolog og får bearbejdet de ting, som gjorde, at hun søgte trøst i spurt, stoffer og damer.

