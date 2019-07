Linda P er gravid

'Så nåede vi 3 måneders 'sikkerhedsgrænsen' og jeg kan ENDELIG fortælle jer hvorfor jeg har været nødt til at rykke min turné. Ventetiden har været ulidelig. Jeg synes ikke, det ville være forsvarligt at tage en helt nyfødt med på turné rundt i landet - og det har jeg heller ikke lyst til.'

Sådan indleder komikeren sit seneste opslag på Facebook og afslører dermed, at hun skal være mor.

Hun havde ellers planlagt at skulle rejse rundt med sin 'Sabotage Hunger'-tour, men på grund af familieforøgelsen er premieren blevet udskudt, skriver hun.

'Terminen ligger LIGE oveni premieren, ja så måtte vi sgu rykke den.....( Premieren.....) Hvorimod, når ungen er 6 måneder gammel, så tænker jeg, at den kan klare sig selv derhjemme, hvis jeg ligger lidt leverpostejsmadder til den i vuggen på Vesterbro og suser afsted på landevejen ?.....' skriver hun.

I opslaget fortæller hun også, at flere allerede har spurgt om, hvem barnets far er.

'Og det er en dejlig mand. Men han er Bornholmer…... Hvilket betyder, at der var en 93,4 procents risiko for, at ungen også ville komme til at tale Bornholmsk. Netop derfor har jeg måtte bruge nogle måneder på at overveje om jeg ville have barnet………. Det blev et ja , skriver hun.

Linda P er biseksuel og har tidligere være gift med Melissa Nicolajsen. I marts 2016 blev kun kæreste med Anders Grau fra 'Det alt for store Linda P Show', men godt halvandet år efter, var det slut mellem dem.

Se også: Linda P afslører: Havde fire kærester, mens hun var gift

Herefter kom Linda P's mor ind i billeder. Til B.T. har hun tidligere fortalte, at hendes mor under en ferie på Bornholm mødte en mand, som hun mente var det perfekte match til datteren. Og hun fik ret.

- Jeg havde aldrig mødt ham, og det var simpelthen så dejligt at møde én udefra, fordi det altid har været en lille smule indgroet enten i malermiljøet, komikermiljøet eller lebbemiljøet, sagde Linda P i september måned til BT.

Se også: Single igen: Linda P går fra manden

Linda P har holdt sin nye kæreste ude af mediernes søgelys, men mon ikke det er den bornholmer, der er faderen til hendes barn?

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra den vordende mor.

Se også: Linda P er forelsket i en mand