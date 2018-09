Linda P smaskforelsket

Hvad fatter gør, det er altid det rigtige.

Og hvad mor finder, det er åbenbart helt perfekt.

Det var nemlig ikke den 34-årige komiker Linda P. selv, der fandt sin nye kæreste, men derimod hendes mor, skriver BT.

- Det var faktisk min mor, der fandt ham. Hun havde været på ferie på Bornholm, og så kom hun hjem og sagde: 'Jeg har fundet dit match'. Og hun kender mig jo ret godt, fortæller hun til avisen.

Selvom 34 år ingen alder er, begynder omgivelserne så stille at spørge til børn.

- Jeg kunne da godt tænke mig at få børn. Absolut. Ikke lige nu. Men jeg ville da være frygtelig ked af det, hvis jeg ikke fik børn, siger hun.

Se også: Linda P afslører: Havde fire kærester, mens hun var gift

En ung forelskelse

Nu har forelskelsen stået på en måned, hvorfor den prisvindende komiker stadig vælger at holde kortene tæt ind til kroppen. Derfor er der heller ikke meget mere at rapportere om selve manden, udover at han er netop det: en mand.

Linda P har tidligere haft kvindelige kærester, og hun blev da også senere gift med sanger, Melissa Nicolajsen. Forholdet gik desværre i stykker på grund af utroskab. Det åbner komikeren op om i sin nye bog, 'Transformer'. Her bliver der fortalt om den store nedtur, som bestod i et gedigent misbrug af kvinder, alkohol og stoffer.

Linda P fandt på ny kærligheden i kollegaen Anders Grau i 2017, men forholdet sluttede efter et år.

Anders Grau og Linda P mødte hinanden under optagelserne til 'Det store Linda P show', som de begge medvirkede i. Foto: Mogens Flindt

Det nye forhold er anderledes end de tidligere. Ifølge Linda P, som arbejdede som maler inden sit gennembrud, er miljøet omkring lesbiske, komikere og malere, meget indspist.

Derfor er det dejligt, at den nye kæreste er en person, som ikke tilhører nogen af de grupper, understreger hun i interviewet.

Se også: Single igen: Linda P går fra manden