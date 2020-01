Linda P. har født

Den danske komiker er blevet mor for første gang

Det var en glad Linda P., der i juli kunne afsløre, at hun var gravid og ventede sit første barn.

Nu er glæden formentlig endnu større hos den 35-årige komiker, der for nylig er blevet mor for første gang.

Det oplyser hun på Instagram, hvor hun dog hverken deler kønnet eller datoen for fødslen.

'Alle har det godt. Det blev en baby,' skriver hun i et opslag på Instagram.

Dansk komiker i grimt uheld

Linda P. var gravid, da hun i 2019 gik på scenen til Smukfest. Foto: Per Lange

Fødslen betyder, at Linda P. har været nødt til at udskyde sin turné med comedy-showet ’Sabotagehunger’, som hun skulle have været landet rundt med dette forår.

Turnéen skal hun i stedet landet rundt med i efteråret 2020 og starten af 2021, og komikeren får derfor masser af tid til at nyde den første tid som mor.

Linda P smaskforelsket

Faren til barnet er en mand fra Bornholm, som komikeren fandt sammen med i sommeren 2018.

- Det var faktisk min mor, der fandt ham. Hun havde været på ferie på Bornholm, og så kom hun hjem og sagde: 'Jeg har fundet dit match'. Og hun kender mig jo ret godt, fortalte hun dengang til B.T.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Linda P.