Lindy vender tilbage til skærmen

Lindy Aldahls liv har ændret sig fuldstændigt, siden han var på tv første gang for fem år siden. Nu er han aktuel i nyt program

Lindy Aldahl har svedt og prustet for at komme af med dunken på landsdækkende tv.

Nu er den muntre murer fra Støvring tilbage på skærmen sammen med en håndfuld af de andre 'Rigtige mænd'. Denne gang er det ikke den fysiske sundhed, der er på spil. De 'Rigtige mænd' skal udfordres mentalt, når DR sender dem på dannelsesrejse.

- Dannelsesrejse. Det er et vidt begreb, ik. Og jeg må sige, at jeg ikke anede, hvad jeg gik ind til. Jeg tænkte måske sådan noget Emma Gad-noget, men jeg blev klogere, griner den evigt lattermilde Lindy Aldahl.

Han bliver udsat for alt fra hipper til præster og kunstmalere i sin tur rundt i afkroge af Danmark, han ellers ikke kommer.

- Jeg ville aldrig selv opsøge nogle af de ting og steder, vi prøver og oplever undervejs. Vi kommer virkelig til at opleve, hvor forskelligt vi danskere lever, tør jeg godt love, siger Lindy Aldahl, hvis liv har ændret sig fuldstændigt, siden han i 2015 var i fjernsynet med det første kuld 'Rigtige mænd'.

Ballet er en af de ting, som Lindy, Julle og de andre 'Rigtige mænd' bliver udsat for, når de skal på dannelsesrejse. Foto: Claus Rud/DR

- Tv og foredrag har fyldt alt i mit liv siden. Det er det, jeg lever af, siger Lindy Aldahl, der også kan kalde sig forfatter og kostplanlægger.

- Hele mit liv tog en drejning den gang. Men man skal også turde gribe den chancen, det er, siger Lindy Aldahl der tydeligt husker sit første foredrag.

- Jeg havde skrevet alt, hvad jeg ville sige ned. Jeg var færdig efter et kvarter....jeg skulle holde et foredrag på en time, griner han.

- Ja, det var ikke så sjovt. Heldigvis begyndte ham, der havde hyret mig at stille spørgsmål. Det reddede mig. Men hey, hvor meget foredrag kan man få for to flasker vin?

Et kick

Lindy Aldahl tog bunken af spørgsmål med hjem og byggede videre på sit foredrag derfra.

- Mine foredrag i dag er milevidt fra det første. Jeg kan godt lide, når folk griner og har det godt. Det er halvt stand up, det jeg laver. Det giver et kick, år folk morer sig, siger han og fortsætter.

- I dag er det en fed udfordring for mig, hvis der sidder i en salen med korslagte arme og ser småsur ud. Hvis jeg får ham eller hende med i løbet af aftenen, er det den fedeste følelse.

- Hvad så med dit fag? Er du helt færdig som murer?

- Jeg er murer til den dag, jeg dør. Og her under corona, hvor det har været svært at holde foredrag, er jeg vendt lidt tilbage til murer-opgaverne. Det har været heldigt nok.

Det bliver formentlig ikke kedeligt at følge de 'Rigtige mænd' på deres tur rundt i Danmark. Foto: Claus Rud/DR

Ingen tv-snyd

De fleste ved, at tv er snyd.

Overraskelser er indstuderet og alt er planlagt ned til mindste detalje.

Sådan er det ikke med 'Rigtige mænd på dannelsesrejse', fortæller Lindy Aldahl.

- Med 'Rigtige mænd'-programmerne er det ikke snyd, at vi ikke ved, hvad der skal ske. Det er seriøst en overraskelse for os, hvad vi nu skal kastes ud i, siger tv-darlingen og fortsætter.

- Vores koner ved, hvad vi skal. Men jeg fik i hvert fald ikke noget at vide herhjemme, og faktisk vil jeg helst heller ikke vide noget. Jeg kan godt lide overraskelsen i det. Men jeg gætter meget, griner han.

Fem hurtige til Lindy

Murer eller morsom mand?

Begge dele. Alle murere er morsomme.

Læsebog eller lydbog?

Lydbog. Jeg læser sjældent en bog. Jeg har ikke en gang læst min egen færdig. Ha ha! Men jeg lytter gerne til lydbog eller podcast i bilen, når jeg kører til eller fra mine foredrag.

Trump eller Thunberg?

Ingen af dem. Ingen af dem er min kop te.

Royal eller republikaner?

Royal. Jeg elsker det danske flag og er stolt af at være danske og have verdens ældste kongehus.

Abba eller Adele?

Adele. Hun er god. Men det er de andre også.

Blå bog

Navn: Lindy Aldahl

Alder: 44 år

Uddannelse : Murer

Bor: Støvring

Familie: Gift og far til tre børn

Kendt fra DR-programmerne om de 'Rigtige mænd' og aktuel i 'Rigtige mænd på dannelsesrejse'

De er også med på dannelsesrejsen

Jonas Poulsen - lastbilmekaniker fra Esbjerg. Jonas med skægget var også med i 3. sæson af 'Rigtige mænd', hvor han ærligt fortalte om virkelig dårlige junkfood-vaner og dårlig sædkvalitet. Foto: DR/Claus Rud

Thomas Østergaard - asfaltør fra Middelfart. Thomas var med i 2. sæson af 'Rigtige mænd', der som første sæson var et sundhedseksperiment. Der røg adskillige kilo under tv-optagelserne. Foto: DR/Claus Rud

Rasmus 'Julle' Juhl - slagteriarbejder fra Ravsted tæt ved Bylderup-Bov. Lige som Thomas var den enlige far, Julle, med i den 2. sæson af 'Rigtige mænd'. Julle er en sand humørbombe. Foto: DR/Claus Rud