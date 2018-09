Line Baun afslører sin TV2-løn

En gang imellem sker der tilfældige ting i ens liv, som kan få afgørende betydning for, hvilken vej ens arbejdsliv drejer.

Det er temaet for Line Bauns Danielsens seneste blogindlæg, der handler om dengang, hun fik tilbudt jobbet som vært på TV2, som var starten på en lang karriere i mediebranchen.

Den populære vært var lige kommet hjem fra en udstationering i et sprogfirma i Stockholm i 1988, hvor hun også spillede ishockey, da et uventet telefonopkald fra sportschefen på nystartede TV2 tikkede ind.

'Men en telefonopringning en dag på jobbet ændrede alt. Gennem en god ven, der var formand for Danmarks Ishockey Union, blev jeg kontaktet af chefen for TV2 Sporten – Danmarks nye kanal, som endnu ikke var rullet over vores TV skærme, men som skulle i luften den 1.oktober 1988,' skriver Line Baun i sit seneste indlæg

Line Baun havde sagde ja til jobsamtalen, der lidt utraditionelt var på en pizzarestaurant, hvor familier sad og guffede mad i sig, imens hun skulle testes som vært.

Den dengang uprøvet tv-vært fik stukket et nyhedstelegram i hånden og blev bedt om at læse det op. Hun fik dog tid til at forberede sig på restaurantens toilet, før hun skulle vise sit værd foran sine kommende chefer.

'Jeg gik tilbage til bordet og læste det bedste, jeg kunne. De to herrer kiggede på hinanden og sagde: ’Det lyder sgu da meget godt’. Derefter spurgte de, om jeg kunne starte den 1.marts, og om jeg ville være tilfreds med 20.000 kroner om måneden plus pension,' skriver Line Baun.

Selvom Line Baun ikke havde nogen journalistisk erfaring, så greb hun chancen, og hun var en lang årrække en af landets brugte værter, hvilket har ført hende over programmer fra 'Sporløs' på Danmarks Radio, til 'Onside' på TV3 og på 'Go' Morgen Danmark på TV2.

Og ifølge Line Baun, så opfordrer hun sine mange læsere til at springe ud i uventede tilbud, da det kan føre de mest fantastiske ting med sig.

'Man skal tage de chancer, livet byder en – tilfældige eller ej. Man ved aldrig hvad man misser – men man kan ende med at få alt, skriver Line Baun Danielsen på sin blog.

Ekstra Bladet har forsøgt at få fat i Line Baun Danielsen, men det har ikke været muligt.

