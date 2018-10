Line Baun er en bitterfisse: - Meget underligt

Den tidligere TV2-vært undrer sig over, at hun ikke var inviteret til tv-stationens 30 års-jubilæum

I går fejrede TV2 30 års-jubilæum ved en stort anlagt show på Kvægtorvet.

Ifølge invitationen bød aftenen på sjove gensyn, optrædener fra blandt andre Anders Matthesen, D.A.D. og Christopher - og så var der besøg af nogle af de største TV2-navne gennem tiden.

Men en af dem, der ikke havde fået en invitation var den tidligere mangeårige TV2-vært Line Baun Danielsen.

Og det er hun bestemt ikke tilfreds med.

På sin Facebook-profil skriver hun i direkte vendinger:

'Bitterfisse - ja i den grad. I dag fejrer TV2 sig selv og sine 30 år. Et kæmpe tillykke til stationen, der brød tv monopolet. Jeg sad i ruden på kanalens åbningsaften og i ca. 22 år på forskellige programmer. En fantastisk tid - og jeg er dybt taknemmelig. Men meget underligt ikke at være inviteret til jubilæum som en af de få, der lagde ansigt til helt fra start.'

Line Baun Danielsen og Jens Gaardbo var blandt TV2's helt store profiler. Her er de fotograferet i 1993. Foto: Annelise Fibæk

En lang række tidligere og nuværende TV2-værter kommenterer hendes opslag - blandt andre Dorthe Studsgarth, der var blandt kanalens første værter.

'De to første MÆND, der var i ruden, er faktisk inviteret', skriver hun.

Til det kommenterer den tidligere nyhedsvært og nuværende 'Go' Aften Danmark'-vært Jes Dorp Petersen:

'Jeg var inviteret i aften, men det var kun få af os fra "dengang". Jeg ved ikke hvorfor jeg var, når blandt andre Bubber, Meyerheim, Samuel Rachlin, Ole Stephensen og Line ikke var. I øvrigt var jeg slet ikke på TV2 fra starten. Jeg kom først i april 1989 - så mystikken breder sig', lyder det.

Forklaringen skal ifølge Ulla Pors, der er chefredaktør for News og Event på TV2, findes i størrelsen på arrangementet.

'Kære Line - vi havde denne gang en mindre sal, så vi valgte at invitere nuværende TV2ere og så give seerne mulighed for at købe billetter. Men du og I andre skulle da have været der- med kæmpe tak for den enorme indsats og betydning I har haft', skriver hun i Line Bauns offentlige opslag og tilføjer:

'Blomster på vej til dig'.

Showet bliver sendt lørdag 6. oktober klokken 21.20 på TV2.

