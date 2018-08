Line Baun kæmper med stress: - Det er min evige livsledsager

Selvom det efterhånden er et par år siden, at Line Baun Danielsen trak sig fra skærmen og sit job som vært på TV2 Lorry på grund af stress og i stedet valgte at blive selvstændig og arbejde med kommunikation og medietræning, så kæmper hun i dag stadig med tilbagefald.

Det afslører hun på sin blog.

Her fortæller hun, at stressen ofte vender tilbage, selvom hun i dag anser sig selv som rask.

'Jeg er født med et relativt positivt sind, men selv jeg kan tage mine 'dyk' og må af og til bladre i mit livs logbog for at huske og holde kursen. Stress er blevet min evige livsledsager. En livsledsager, som jeg konstant må spørge til råds, når dagen, ugen og måneden bliver tilrettelagt. Og det er både besværligt og snærende. Men det er tvingende nødvendigt, for jeg elsker jo livet', fortæller den tidligere tv-vært på sin blog.

Se også: Line Baun om usexet trend: 'ALDRIG hvis der er en mand til stede'

I blogindlægget lægger hun heller ikke skjul på, at hun ofte arbejder lidt for hårdt i forhold til, hvad hun måske burde.

'Jeg har et solidt overlevelses gen og et lyst sind og en glæde ved mit arbejde, og det betyder, at jeg tit presser citronen lidt for meget. Og det koster. Jeg elsker på alle måder det nye liv, jeg har skabt mig – og jeg elsker for det meste også mig selv. Men djævlen på skulderen dukker af og til op på tarveligste vis, især når efterårets våde mørke trænger sig på, og havens blomster ikke sender smukke farver og dufte min vej', lyder det fra Line Baun Danielsen på bloggen.

Se også: Line Baun: Jeg vil ikke droppes

Ekstra Bladet har været i kontakt med Line Baun Danielsen, men hun har ikke ønsket at give en uddybende kommentar til blogindlægget, da hun lige i øjeblikket holder ferie.

Selvom Line Baun Danielsen i dag anser sig selv som rask, så får hun stadig tilbagefald. Foto: Mogens Flindt

Tilbage i marts 2016 annoncerede Line Baun Danielsen, at hun var gået ned med stress, efter hun i en længere periode havde oplevet symptomer, som hun dog ikke havde reageret på.

'I dag for præcist et år siden væltede mit indre korthus efter en lang periode med blandt andet sygdom, alt for meget arbejder og lange, sene vagter. Det sidste plejede ikke at være et problem. For sådan har mit arbejdsliv altid været. Det nye var, at min krop gjorde højlydt modstand - og jeg lyttede ikke efter', sådan skriver Line Baun i et indlæg på sin blog.

Se også: Line Baun blandt unge prostituerede: Jeg har sgu aldrig oplevet noget lignende

Heldigvis var hendes kolleger opmærksomme på, at noget var galt, og de sendte hende derfor til lægen.

'Jeg var overrasket over det, der var sket, og fattede ikke, hvorfor jeg ikke var stoppet op noget før og havde lyttet til min krop. Der havde jo været masser af signaler: Jeg sov dårligt. Jeg spiste konstant hovedpinepiller på jobbet. Jeg havde fået kronisk bihulebetændelse – jeg som ellers aldrig fejlede noget synderligt. 28 års travlhed, deadlines, sjove og krævende opgaver havde pludselig vist tænder, skrev hun på sin blog.

Efterfølgende valgte hun at sige sit job som vært på TV2 Lorry op og har sidenhen satset på sin karriere som selvstændig i firmaet LBD Kommunikation.