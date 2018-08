Line Baun: Mig må I sgu godt pifte efter!

Den populære blogger frygter, at almindelig flirt bliver misforstået

'Mig må I sgu godt pifte efter'!

Sådan indleder Line Baun sit seneste blogindlæg, som handler om en ny lov i Frankrig, hvor man ikke må antaste tilfældige folk på gaden.

Den tidligere vært frygter, at hvad der før i tiden blev betragtet som uskyldig flirten, i dag bliver sammenlignet med krænkelser.

Line Baun har selv oplevet at blive piftet efter på gaden, og hun ser det ikke som en negativ oplevelse.

'Det sker ikke så tit mere, men da jeg var yngre skete det af og til, at et kækt ’pift’ blev sendt min vej, på løbeturen, på gaden eller når vi var i byen. Jeg husker ikke, det var et problem, og jeg ved ikke hvordan I har det, men: Mig må I sgu godt pifte efter,' skriver Line Baun i sit seneste blogindlæg.

Og selvom Line Baun ikke har noget imod at blive piftet efter på gaden, så er hun ikke selv nærrig med at give komplimenter til folk.

'Jeg elsker selv at FÅ og GIVE komplimenter. Jeg kan sagtens finde på at sige til en veninde eller en ven: Wow, du har god røv i de bukser! Jeg kunne såmænd også finde på at rose en, jeg ikke kender på gaden, som kommer i en smuk kjole, en original hat, har en flot figur eller noget helt tredje,' fortsætter hun på sin blog.

Line Baun håber, at der også i fremtiden kan være plads til flirten, og hun synes, det er ødelæggende med alle forbudene, som politikerne kommer med.

Bloggeren kommer i samme ombæring ind på, at det er forædrene, der skal lære deres små poder, hvor grænsen går.

'Jeg synes, vi bliver så fattige og hæmmede med alle de forbud. Dybest set handler det som så meget andet om opdragelse og respekt. Og den skal VI som de voksne forældre vel sørge for at udstyre den næste generation med,' skriver Line Baun.

Ekstra Bladet har forsøgt at få fat på Line Baun, men uden held.