Line Baun mindes sit mareridt: Brækket kindben, hjerneblødning og hjernerystelse

Der gik fire år, før de værste men forsvandt. Hendes skulder er aldrig helt kommet sig, og hun har stadig en følelsesløs plet på kinden.

På sin blog fortæller 56-årige Line Baun om et voldsomt uheld på en skiferie i Østrig, hvor hun blev slået bevidstløs og fragtet på hospitalet, efter en anden skiløber fældede hende bagfra.

'Mine skibriller var trykket ind i ansigtet og knækket. Hjelmen havde fået et ordentligt tryk – og det samme havde hele mit fjæs', skriver Line Baun. Foto: Privat

Uheldet fandt sted for otte år siden i Feldkirch i Østrig, og den tidligere studievært finder nu anledning til at dele sin historie, fordi hendes søn er draget til Frankrig på skiferie.

- Jeg har aldrig før fortalt historien til andre end dem, jeg kender, og nu skal min søn af sted til Frankrig på skiferie, og så tænkte jeg, at de skal have at vide, at de skal have den hjelm på, uddyber Line Baun over for Ekstra Bladet.

- Folk tager lige nu af sted på skiferie, og der er sikker mange, der tænker, at det nok går, at de ikke har hjelm på, men nej, det gør det ikke, tilføjer hun.

Hjelm redder

Det var netop Line Bauns hjelm, der reddede hende fra at komme af dage. Uden den havde hun ikke været her i dag, fastslog lægerne, der modtog Baun på hospitalet.

'(...) noget af det første, de spurgte mig om, var: 'Havde du hjelm på?' Og det kunne jeg jo kun nikke JA til. Så sagde lægen de ord, jeg aldrig glemmer: 'Det skal du være glad for – ellers havde du ligget i LIGHUSET', skriver hun.

Det tog fire år, før de værste men forsvandt, men Line Baun har stadig problemer med sin arm og har en følelsesløs plet på kinden. Foto: Privat

Uheldet husker hun ikke.

- Jeg anede ikke, hvad der var sket - som i anede det ikke.

- Jeg husker to ting. Det ene er, at jeg kører ned ad den der piste. Det næste, jeg oplever, er, at jeg ligger snøret ind i den her ting og slår øjnene op og mærker sne i mit ansigt. Der er en mand, der kigger ned på mit ansigt. Jeg aner ikke, hvor jeg er. Jeg kan ingenting huske, uddyber Line Baun.

Nu minder Line Baun alle og enhver om, hvor vigtig hjelmen er på skiferien. Foto: Privat

På hospitalet gik det imidlertid op for Line Baun, hvad der var sket.

En anden skiløber havde ramt hende bagfra, og sammenstødet sendte hende med hovedet først ned i den tætpakkede sne.

Hun blev slået bevidstløs. Styrtet gav hende et brækket kindben, en mindre hjerneblødning og mundede ud i en lammende hjernerystelse, der i mere end en måned holdt hende fra tv, bilkørsel og computer uheldigvis i en tid, hvor hun var nyslået freelancer.

Umiddelbart efter ulykken var hun blevet lagt i en 'banan' (middel til få tilskadekomne skiløbere væk fra pisten, red.) og dernæst fragtet i helikopter til et nærliggende hospital.

- Man skal også huske at have sine forsikringer i orden. Jeg tør slet ikke tænke på, hvad det har kostet, siger hun.