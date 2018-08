Line Baun om aldersforskel: - Jeg bliver lidt træt

'Sådan vil jeg også se ud, når jeg er 65!'

Med den overskrift indleder Line Baun Danielsen sit seneste indlæg, der handler om, at folk ikke skal blande sig i aldersforskellen på det franske præsidentpar, som de seneste dage har været på statsbesøg i Danmark.

Emmanuel og Brigitte Macron har en aldersforskel på 25 år, og det har fået flere til at skrive om, hvad den 65-årige præsidentfrue gør for at holde sig ung.

Og det er noget, der irriterer den tidligere tv-vært.

'For om fru Macron levede af broccoli og grøntssagssaft. Om hun fik fillers eller botox, så rager det jo ikke os. Og det piller i hvert fald ikke ved min holdning til fruen som et smukt og slankt forbillede,' skriver Line Baun Danielsen.

Det franske par mødte hinanden, da Emmanuel gik i gymnasiet, hvor han havde Brigitte som lærer.

Ifølge Line Baun, så smiler den 65-årige præsidentfrue ikke så meget, når hun viser sig offentligt, og det kan der være en særlig grund til.

'Måske bekymrede hun sig om, hvad medierne nu ville skrive om hende dagen derpå. Hun er jo vant til at få med grovfilen på grund af sin alder og sit ægteskab'. skriver den 56-årige kendis på sin blog.

Sådan så det ud, da præsidentparret mødtes med kongefamilien. Foto: Ritzau Scanpix/ Tariq Mikkel Khan

'Stop forargelsen over ældre kvinder og unge mænd'

Det er ikke første gang, at Line Baun er ude at kritisere dem, der mener, at kvinder ikke må være sammen med yngre mænd.

Tilbage i maj 2017 skrev hun et indlæg under overskriften: 'Stop forargelsen over ældre kvinder og unge mænd'.

Her forklarede hun, hvorfor yngre mænd kan være mere attraktive end en mere moden herre.

'Yngre mænd har mange fortrin: Færre lig i lasten og en sult, lyst og nysgerrighed på livet, som smitter på alle måder. Og ja, de er fysisk attraktive. Yngre mænd plejer at forklare deres interesse med, at modne kvinder hviler mere i sig selv, har erfaringen og selvsikkerheden, skrev Line Baun tilbage i maj 2017.

I sit seneste indlæg slutter Line Baun af med at sende en hyldest til det franske præsidentpar:

'Tak for besøget Brigitte og Emanuel… Og tak fordi I tør gå forrest som et smukt par, der skider på aldersforskellen.'

Ekstra Bladet har forsøgt at få fat i Line Baun, men uden held.

