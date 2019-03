Line Baun ville flytte sammen med mor: Svaret var nej tak

Den garvede tv-vært Line Baun Danielsen havde en drøm om at bo under samme tag som sin mor igen. Drømmen var bare ikke gengældt

Tanken om at bo med dine voksne børn lyder måske som drømmen for mange ældre. Men sådan var det ikke, da Line Baun Danielsen luftede ideen om at flytte sammen for sin 81-årige mor, Jane Baun.

Den 57-årige tv-vært ville gerne tættere på sin mor, men moderen var ikke frisk på ideen.

Hun var bange for at miste sin selvstændighed og frihed.

Det skriver Line Baun Danielsen om på sin blog.

For Line Baun Danielsen handlede det ellers i høj grad om at kunne hjælpe sin mor, som flere gange har været syg, i hverdagen.

- Min tanke var egentlig, at jeg har svært ved at være den gode hjælp og støtte, som hun har brug for. Jeg er den eneste, hun har, og hun er den eneste forælder, som jeg har tilbage. Når man oplever sygdom, som min mor har gjort flere gange, så tænker jeg, at det er nemmere, at man bor tæt på hinanden, siger hun til Ekstra Bladet.

Line Baun Danielsen synes det er en spændende udvikling, at flere vælger at bo under samme tag med deres familie. (Privatfoto)

Men det var Line Baun Danielsens mor altså ikke helt enig i.

- Min mors forbehold er, om man mister selvbestemmelse, når man pludselig skal bo med sin datter. Det kan jeg sagtens forstå. Jeg føler bare selv, at det på den lange bane, er den vej, man skal overveje.

Dårligt system

I dag bor mor og datter otte kilometer fra hinanden.

Og det er ikke langt, understreger Line Baun Danielsen. Men i dagens Danmark kan det være langt nok, mener hun.

- Min mor bliver 82, og behovet for hjælp udefra vil formentlig kun blive større og større. Vi kan alle kigge på samfundsøkonomien og på hjemmehjælps-situationen og vide, at det ikke er noget, man har lyst til at skulle læne sig op af.

Trods skepsis fra hendes mor var den 57-årige tv-stjerne ikke selv bekymret.

- Da jeg foreslog det, var jeg ikke bekymret for mit eget privatliv. Det skal nok gå, tænkte jeg. Vi har jo en dør, man kan lukke.

- Hvad tænkte du, da din mor afslog ideen?

- Jeg sagde da: 'HVORFOR?', men hun sagde bare, at hun skulle have tid til at tænke over det. Og hun ville så ikke. Måske tænkte hun; 'Du skal ikke blande dig i, hvordan jeg lever mit liv, hvordan jeg bruger mine penge', griner hun.

Her ses Line Baun Danielsen med sin ældste søn, Emil. Foto: Mogens Flindt

Se også: Kendt tv-vært får utallige tilbud: - Mange er unge mænd

Drømmer stadig

Line Baun Danielsen er som barn selv opvokset i et familiekollektiv. Det gjorde hun, indtil hun var 15 år gammel.

- Jeg er jo selv vokset op, hvor to generationer har boet under samme tag. Jeg nød selv utroligt meget at bo med min mormor, fortæller hun.

Tv-værten har selv to sønner, og tanken om at bo med dem en dag ligger bestemt ikke fjernt.

- Jeg kunne godt selv forestille mig at bo sammen med mine egne børn igen på et tidspunkt. Det er en rørende tanke, at man giver plads til de forskellige generationer. Jeg synes, at der er mange fordele ved at bo sammen for alle parter.

Drømmen om at bo med mor er da heller ikke lagt i graven for evigt.

- Det kan da også godt være, at det bliver til noget, men lige nu var tiden så ikke moden. Det er jo ikke noget, som jeg skal presse hende til, slår hun fast.

Se også: Tidligere TV2-vært bestormet af mænd: - Det er en pengemaskine