Linse aflyser alt: Dårlig stil!

Er du en af de danskere, der har købt billetter til Linse Kessler og Mikkel Kesslers fælles talkshow 'The Kesslers' i september, så er der dårlige nyheder.

De to søskende har nemlig valgt at aflyse alle de planlagte shows.

Det oplyser Linse Kessler på sin Facebook-profil.

Det sker ifølge hende som konsekvens af, at Mikkel Kessler skal deltage i dette års udgave af 'Vild med dans' på TV2, som starter i september, og at han derfor får for travlt.

'Hej, lidt dårlige nyheder for jer der skulle have oplevet 'The Kesslers' Mikkels og mit show i september. Som alle nok har hørt, så skal Mikkel jo deltage i 'Vild med dans' på TV2 til efteråret. Dette er først blevet bestemt efter vi havde taget beslutningen om at lave vores show og sat billetter til salg', skriver hun i opslaget.

Flere optagelser

Linse Kessler understreger også, at hun selv går en meget travl tid i møde med nye optagelser til 'Familien fra Bryggen', og at det derfor også har været det bedste for hende at aflyse de planlagte shows.

'Jeg kigger også på en travl tid, betydelig flere optagelser end beregnet er i sigte i september. Så vi har taget en lang og alvorlig snak, kan vi levere en godt show? Vil vi være for trætte i sokkeholderne? Vil vi kunne holde vores fede energi, som jo er SÅ meget os? Vi vil absolut ikke afholde disse shows bare for at tjene pengene! Det skal være sjovt, herligt og en kanon oplevelse for alle. Så derfor aflyser vi alle shows, og finder måske på noget længere ude i fremtiden', skriver hun videre i opslaget.

Her fortæller hun også, at de danskere, der har købt billetter til showet, kan få deres penge tilbage.

'Vi er så kede af at skuffe og håber på jeres forståelse og tilgivelse. ALLE DER HAR KØBT BILLETTER FÅR SELVFØLGELIG PENGENE TILBAGE ! Undskyld, og stort kram fra Linse og Mikkel', skriver hun.

Bokseren Mikkel Kessler skal deltage i 'Vild med dans', og det er en af grundene til, at han og Linse Kessler har måttet aflyse deres show, lyder meldingen. Foto: Jonas Olufson

Vrede fans

Det er dog ikke alle, der er lige forstående. Under opslaget giver flere danskere udtryk for deres utilfredshed med den pludselige aflysning.

'Dårlig stil, synes jeg. Her har jeg købt VIP-billetter til min kæreste i 30 års fødselsdagsgave, så hun kunne få en hygge dag med sin bedste veninde. Dybt skuffet', skriver en.

'Mere vil have mere. Dårlig stil. I vil kun tjene penge. Forståeligt nok. Det vil jeg også gerne. Men folk har købt billetter, det burde I prioritere først', skriver en anden.

'Nå, så er det anden gang, du aflyser, hvor jeg har købt billet. Synes selvfølgelig også, I skal passe på jer selv, men samtidig mener jeg også,at det er for dårligt planlagt. Er bare så skuffet, som skuffet kan være', skriver en tredje.

Flere bakker dog også op om Linse Kesslers og Mikkel Kesslers beslutning om at aflyse.

'Stor respekt til jer. Vi følger trofast med bag skærmen og selvfølgelig også til 'Vild med dans', nu når Mikkel skal være med', skriver en.

'Så fedt at I mærker efter i jer selv. Kæmpe respekt for det. Vi ses på et senere tidspunkt', skriver en anden.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Linse Kessler, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

