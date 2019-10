Linse afslører: Mistede millionbeløb

Linse Kessler er på banen med endnu en bog. Denne gang har den fået titlen 'Jeg bliver ældre - og det gør ik' noget'.

I bogen kommer realitydronningen ind på sit spanske eventyr, hvor hun i 2018 drev et bed & breakfast i feriebyen Mijas. Linse Kessler har tidligere fortalt, at hun kom fra eventyret med et større underskud, og i bogen sætter hun tal og ord på eventyret.

'Jeg endte med at tabe 1,4 millioner kroner på mit ophold. Jeg vidste fra starten, at jeg ville få underskud, men jeg havde ikke regnet med, at det ville blive så stort. Der var ikke noget at gøre ved det. Det var bare op på hesten igen og få tjent nogle nye penge, og det er jeg god til.'

'Men man kan sige, at forretningsmodellen for mit B&B ikke var helt holdbar. Måske skulle jeg aldrig have lavet et B&B. Måske skulle jeg have holdt mig til en lille fortovsrestaurant på paseo'en, den ville jeg kunne have kørt, uden at det blev så dyrt', skriver Linse Kessler i bogen.

Pengene forsvandt

Her sender hun også en tanke til sin partner i projektet, der undervejs valgte at stemple ud.

'Det var, som om pengene forsvandt ned i et hul. Jeg havde brugt så mange penge, og der var snart ikke flere på kontoen. Det var mig, der skulle lægge ud for alting. Vi var ikke to længere, for min partner havde stukket halen mellem benene, og det var der jo ikke kalkuleret med. Så nogle gange kom det økonomiske til at fylde. Aldrig når jeg var sammen med gæsterne, men når jeg gik rundt hjemme i stuen hos mig selv. Så kom gartnerregningen - 'det er kraftedme løgn!' - så kom regningen fra poolmanden - 'nej, for helvede, altså' - så kom regningen fra personalet, der gjorde rent. Og det hele var som forventet, men det var, som om de forbandede regninger kom i stimer, det kostede kassen, og når det var mørkest, begyndte det at gøre ondt i maven', skriver Linse Kessler.

Hendes partner i eventyret, Peter Schjødt - også kendt som Fremtids-Peter, har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, hvorfor han forlod stedet.

- Der er i virkeligheden ikke noget dramatik i det. Min rolle i projektet kom efterhånden bare lidt for langt væk fra mine kernekompetencer. Det var ikke lige min gesjæft at drive et bed & breakfast, har han fortalt.

Linse Kessler er Danmarks ukronede realitydronning. Her ses hun til Reality Awards tidligere på året. Foto: Mogens Flindt

Elsker at tjene penge

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Linse Kessler til det dyre eventyr i Spanien, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Tilbage i august fortalte hun dog om sin økonomi, at 'jeg er ikke millionær. Ikke lige nu'.

- Jeg elsker at tjene penge, men når jeg har dem, er det ikke sådan, at jeg skal sidde og tælle dem.

- Jeg er lidt ligeglad med dem, når jeg har tjent dem. Det er iværksætteriet, jeg elsker, forklarede hun og kunne berette, at fundamentet i økonomien er støbt af tv-programmet 'Familien fra Bryggen'.

Hun ville dog ikke ud med, hvad TV3 betaler hende for sin medvirken.

- Det siger jeg aldrig, men jeg kan i hvert fald sige, at de er rigtig gode ved mig, fortalte hun.