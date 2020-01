Linse fortryder: - Det er slet ikke mig

Linse Kessler flyttede for nylig i hus, men hun har efter kort tid valgt at sætte det til salg igen

Det er ikke længe siden, at en glad Linse Kessler kunne fortælle, at hun var flyttet i et hus i Dragør for at få mere fred og ro omkring sig og derfor havde forladt Islands Brygge, hvor hun har boet i mange år.

Men nu - kun 100 dage efter - har hun valgt at sætte huset til salg igen.

Det fortæller hun på sin Instagram-profiil.

Her afslører hun ligeledes, at det er gået op for hende, at det alligevel ikke er noget for hende at bo uden for byen.

'Mit dejlige skønne hus er til salg fra i dag . 100 vidunderlige dage i fred og ro, skov, strand, sødeste naboer, højt til loftet, og ja bare skide fantastisk... MEN bare slet ikke mig, jeg vil ha' larm og liv, jeg er lejlighedspige, jeg hører til et andet sted, mit hood, min hjemmebane...', skriver hun i opslaget og henviser til, at hun nu vil søge mod Islands Brygge igen.

'Nok ikke svært at gætte hvor jeg og mine hunde hører til. For mine hunde er forskellen ikke noget, jeg er jo hende den skøre hundedame, der kører til Amager hundestrand hver dag, og så går vi også maaange ture.'





Linses hus kan erhverves for knap 3,3 millioner kroner, og du kan se detaljer om huset lige her.

Af billederne fremgår det, at huset allerede er tømt for realitystjernens ejendele.

Linse Kessler flytter igen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Linse Kessler, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.