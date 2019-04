Linse i sorg: - Jeg er så knust og revet i stykker

I årevis har seere af 'Familien fra Bryggen' ikke bare fulgt med i de tobenede tv-stjerners liv. Også Kessler-familiens hunde er blevet en elsket del af serien, men i dag er der blevet en mindre af dem.

Se også: Geggo og Cengiz: Blev aldrig rigtig gift

Linse Kessler har truffet den svære beslutning, at kræftsyge Cino skulle have fred.

'I dag kl 11.50 ‘tjekkede’ min Konge ud. Kræften var desværre tilbage med stor alvor. Han var meget svag til sidst, og ja... Ifht sygdommen virkede han klar. Jeg ved at min seje muskelbøf i sit sind, på INGEN måde var klar til at smutte, men kroppen sagde noget andet', skriver hun i et opslag på Facebook.

Cino var kongen i Linses liv. Foto: Claus Bjørn Larsen

Linse havde ventet, at beslutningen om, hvornår Cino skulle have fred, ville blive svær.

'Fucking lortebeslutning, men faktisk ikke så svær som ellers beregnet, Cino har beholdt sin værdighed som den Konge han var. TAK Cino Carlito ‘Drengen ved min side for 12 vidunderlige år i dit varme skønne selskab, skriver Linse, der har lagt et sidste billede af sin elskede hund på opslaget.

'Jeg er så knust og revet i stykker, du vil aldrig blive glemt, og du lever videre i os', skriver hun.

Ud over Cino har Linse Kessler også hunden Jytte, der er plaget af gigt. Så sent som i går skrev hun på Facebook, at hun har givet begge sine hunde cannabisolie for at hjælpe dem.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Linse Kessler.

Se også: Bryggen-stjerne får nyt job