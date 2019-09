Linse med overraskende udmelding

Realitystjernen Linse Kessler er bestemt ikke ked af, at hun har taget på, og håber på at komme til at veje endnu mere i fremtiden

Der er kommet flere kilo at holde om på Linse Kesslers krop den seneste tid. Den 53-årige 'Bryggen'-stjerne har nemlig taget ni kilo på, og hun håber på, at der kommer mange flere kilo på i fremtiden.

Det fortæller hun til Se og Hør.

- Jeg vejer 78,9 kilo, og i første omgang vil jeg gerne veje 80 kilo. Men jeg vil gerne prøve at veje 100 kilo, og så må vi se om jeg kan lide det, siger hun til ugebladet.

Liv som veganer

Øgningen i vægt er sket, efter Linse Kessler er begyndt at leve som veganer og dermed blandt andet har skåret kød og animalske produkter fra i sin kost. Samtidig er hun stoppet med at ryge, hvilket hun ellers har gjort, siden hun var helt ung.

Og modsat mange andre kvinder byder Linse Kessler de ekstra kilo velkommen. Realitystjernen har nemlig altid været ked af, at hun har haft svært ved at tage på og været spinkel.

- Jeg har altid været alt for tynd, og det er derfor, jeg er så vild med at tage på. Jeg har dobbelthage og deller på maven. Nogle synes måske ikke om det, men jeg synes, det er skønt, siger hun og forklarer, at der med kiloene også ofte følger 'en god numse'.

Sundere livsstil

Samtidig med at Linse Kessler er blevet veganer, er hun også begyndt at træne og fokusere mere på sund kost. For omkring to år siden bestod hendes kost mest af usund og hurtig mad i form af pomfritter, slik og lækkerier fra grillen eller bageren.

Men den tid er nu forbi.

- Jeg levede af sukker fra morgen til aften, jeg indtog intet, der ikke var fyldt med sukker. Intet. Og ingen almindelig væske, det var kaffe med sukker og fløde. En aftensmad kunne bestå af en romkugle og en pose vingummi, fordi jeg ikke nåede at købe noget på grillen, inden den lukkede. Sådan tog den ene dag den anden, og sådan har jeg levet hele mit liv, har hun tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

- Jeg vidste jo godt, at jeg ikke kunne fortsætte sådan, for så går maskinen ned. På et eller andet tidspunkt ville den gå ned, selv om jeg fortæller mig selv, at jeg er vildt stærk og heler hurtigere end andre. At jeg er uovervindelig. Men det er jeg jo ikke. Det er der ingen, der er, og jeg vil rigtig gerne være her for Alba (barnebarnet, red.) og mine hunde, fortalte hun videre.

I takt med den sundere livsstil er Linse Kessler også kommet af med en hovedpine, som hun ellers havde døjet med i mange år.

