Linse trækker stikket

Drømmen om en vegansk take away-restaurant på Amagerbrogade i København er nu endeligt lagt i graven

Linse Kessler er en kvinde med mange jern i ilden. Lidt for mange viser det sig.

Hendes seneste satsning, den veganske take away-restaurant Veganski, skulle oprindeligt have slået dørene op på Amagerbrogade 1. november, men blev siden udskudt helt til starten af december.

Nu afslører hun imidlertid på sin Instagram-profil, at hun helt har trukket stikket på projektet.

'Når man er bygget som mig, kører man altid med 400 km i timen, når det kommer til ideer, iværksætteri, arbejde, aftaler, møder osv, det er faktisk ganske godt, man skal bare ikke sætte alt for mange skibe i vandet af gangen, og den fejl har jeg lært af. Disse dage har for mig været guld og erkendelse, og en pokkers gennemtænkt beslutning er truffet,' skriver Linse og fortsætter:

'Veganski blir desværre sorteret fra. Det hænger bare slet ikke sammen, og det er ikke hyggeligt. Min første tanke var : Aj hvor er det flovt at springe fra, jeg skuffer alle de søde folk som har glædet sig, for helvede Linse... Ja, men er det egentlig ikke bare skide fornuftigt, at sige fra FØR åbning, end EFTER åbning (og nyt mavesår).'

Fra vegansk til polsk

Beslutningen kommer ovenpå en hektisk jul, hvor Linse blandt har døjet med en slem omgang influenza. Lænket til sygesengen fik hun dog ro til at tænke tingene igennem, og her valgte hun helt at droppe restauranten.

Hun sender dog sine varmeste hilsner til dem, der har bakket op om projektet.

'Kære jer som så fint har støttet op, TAK. Goddag til FOKUS og farvel til unødvendige spekulationer. Ideen med Veganski take away er en rigtig god ide, hvis man selv har tid til at arbejde der, og skulle der sidde nogen og tænke hmmm, så siger I bare hvis I vil ha’ logo’et.'

Linse oplyser yderligere, at hun har været i kontakt med en polsk kvinde, der kommer og ser på spisestedet i fredag med henblik på at åbne en polsk take-away.

Ekstra Bladet har talt med Linse Kessler, men hun ønsker ikke at kommentere sagen yderligere.

