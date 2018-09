Lis Sørensen følte sig ydmyget: - Fuck jer!

Lis Sørensen er en af Danmarks helt store sangerinder, der slog igennem i 70'erne med Anne Linnet i Shit & Chanel og siden havde en lang række hit i eget navn gennem 80'erne.

Men da hun nærmede sig 50, var hendes pladeselskab pludselig langt mindre lydhøre over for hendes ønsker, end de havde været hidtil.

Det fortæller den nu 63-årige Sørensen i TV2-programmet 'Toppen af poppen'. Det skriver TV2.

I stedet mente de, at hun skulle oversætte svenske hits til dansk. Hun var i chok over, at det var sådan, de så hende, men overvejede alligevel at sige ja til forslaget.

- Men så tænkte jeg: 'Nej. Hvem er det, der ser mig sådan? Det er jo bare otte mænd fra et pladeselskab. Fuck jer!'.

Hun forlod pladeselskabet og lavede i stedet det album, hun hele tiden havde forestillet sig - nemlig en hyldest til Sebastians sange på 'Rose' fra 2000, der blev et af hendes bedst sælgende album.

Lis Sørensen med vennen Sebastian. Foto: Jan Persson

I dag siger hun om oplevelsen:

- Jeg synes faktisk, det var ret ydmygende. Jeg måtte bare give dem fingeren og komme væk derfra, så hurtigt jeg kunne, lyder det i søndagens afsnit af 'Toppen af poppen'.

Til næste år drager hun på turné med to andre ikoniske kolleger - Anne Linnet og Sanne Salomonsen.

Programmet sendes klokken 20 på TV2.