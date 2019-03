Lis Sørensen køber eks'en ud

Lis Sørensen kunne alligevel ikke få sig selv til at give slip på villaen i Gentofte i København.

Hun har købt sin eksmand, trommeslager Jan Sivertsen, ud af huset.

Det fremgår af det netop tinglyste skøde.

Se også: Rekord-regnskab: Det tjener hun

Hun og Jan Sivertsen har ellers hårdnakket forsøgt at sælge den 239 kvadratmeter store ejendom. Parret gik fra hinanden i 2017 efter 29 års ægteskab.

Mens huset har været til salg, har der både været skiftende ejendomsmæglere og to nedslag i prisen. Det tidligere ægtepar købte huset sammen i 1998 for 3.357.160 kroner.

God pris

Med 20 år med Lis Sørensen og eks’en som ejere, er husets værdi også steget betragteligt, hvilket også afspejles i salgsprisen, der lå på omkring ni millioner.

Således kan Jan Sivertsen heller ikke fortænkes i at have fået en del mere for sin halvdel i huset, end han gav for det.

Se også: Lis Sørensen følte sig ydmyget: - Fuck jer!

Lis Sørensen endte nemlig med at betale 4.550.000 for Jan Sivertsens andel i huset, som hun nu ejer 100 procent.

Bor i Jylland

Som det ser ud nu, følger et realkreditlån, som Jan Sivertsen og Lis Sørensen stadig hæfter for med.

Lånet, der er på otte millioner, blev optaget af dem begge i 2015.

Se også: Anne, Sanne og Lis overrasker: Ændrer turnéplaner

Ifølge de offentlige registre har Lis Sørensen adresse ved en ejendom, som hun købte i 1986, i Bindslev i Nordjylland.

Lis Sørensen har ikke svaret Ekstra Bladet forespørgsel om en kommentar til omtalen af hendes opkøb.