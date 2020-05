Lisbet Dahl: Det kan ikke nytte at klynke

– Det er meget mærkeligt, men det kan jo ikke nytte noget, at vi lader sortsyn og dårligt humør overtage. I stedet glæder jeg mig over, at jeg ikke selv er syg, og at andre jeg kender heller ikke er blevet ramt af sygdom.

Danmarks revydronning, 74-årige Lisbet Dahl, lyder nu heller ikke som om, at hun vil lade alle coronakrisens følgevirkninger ødelægge humøret.

Lige nu er hun taget i sommerhus i det nordsjællandske, når nu hun – i lighed med en masse andre kolleger – ikke kan få lov til at arbejde på at forberede landets traditionelle sommerrevyer.

–Det er 18 år siden, jeg sidst havde en sommer, hvor jeg ikke var på scenen i teltet på Bakken, så jo, det er mærkeligt.

– Vi nåede at have én prøvedag på Cirkusrevyen, inden Danmark lukkede ned. Og nu ligger alt underdrejet. Men jeg skal have et møde med Bakken i næste uge, siger Lisbet Dahl, der ikke tør spå om, hvad der sker med dette års revy.

Holdet bag dettte års Cirkusrevy - Niels Ellegaard, Mille Lehfeldt, Ulf Pilgaard, Carsten Svendsen og Lisbet Dahl - er, som mange af deres kolleger, i venteposition. Foto: Henning Hjorth

Nybagt vinterbader

– I første omgang har vi fået rykket alle 100.000 bestilte billetter til efteråret. Men der skal jo også laves laves aktuelle tekster, og vi skal vide under hvilke vilkår, vi på et tidspunkt kan åbne. Vi skal jo helst kunne have 1000 gæster i teltet, og så skal vi også have lov til at kunne være tæt på hinanden på scenen, så der er mange ubekendte faktorer, siger Lisbeth Dahl, og fortæller, at hun – godt nok lidt sent på sæsonen – netop har meldt sig ind i den lokale vinterbaderklub i Hornbæk.

– Men jeg har altså ikke været i vandet endnu. Jeg tænker, at hvis jeg bader jævnligt hele sommeren og så fortsætter til efteråret, så vil jeg vænne mig til det, når det bliver koldere, siger hun.

