Lisbet Dahl: - Jeg gider ikke at holde mig i form

Om få uger går tilblivelsen at årets udgave af Cirkusrevyen i gang. Helt præcist begynder arbejdet med de skarpe og sjove tekster 4. marts.

Igen i år er det Lisbet Dahl, der instruerer forestillingen, som hun også selv spiller med i. Noget af en fysisk præstation skulle man tro, men det afviser 73-årige Dahl.

- Det er altså ikke noget at snakke om, siger hun til Ekstra Bladet og fortæller, at det der med at holde sig i form i løbet af vinteren for at kunne klare endnu en sommer, ikke er noget, hun har brugt tid på.

- Jeg motionere ikke eller går ture i skoven eller sådan noget. Hvad skulle jeg dog rende rundt der efter. Jeg er aktiv seks måneder om året, når vi spiller revy, så må det være rigeligt. Jeg gider ikke at holde mig i form, siger Lisbet Dahl.

Ifølge den rutinerede revy-stjerne kommer det med formen lige så stille i takt med, at teksterne bliver til sketcher som skal prøves af og siden hen gøres til en hel revy på scenen på Bakken.

- Det er en stille og rolig indkøring, og når vi endelig når til selve forestillingen, så skal man huske på, at jeg måske er på scenen i tre minutter ti til 12 gange i løbet af en aften. Så hårdt er det altså ikke på den måde, understreger hun.

Niels Ellegaard, Mille Lehfeldt, Ulf Pilgaard, Carsten Svendsen og Lisbet Dahl udgør årets hold i Cirkusrevyen. Foto: Henning Hjorth

Siden 2019-sæsonen af Cirkusrevyen sluttede i begyndelsen af september, har Lisbet Dahl slappet helt af.

- Jeg har holdt helt fri, haft lidt gæster og set lidt mennesker, men mest af alt har jeg lavet ingenting.

- Hvad laver du, når du laver ingenting. Læser bøger, kigger ud ad vinduet eller hvad?

- Jeg læser i hvert fald ikke bøger. Jeg har set en del tv, og der har jeg opdaget, at det er det samme, de sender hele tiden. Når de har sendt noget om aftenen, sender de det samme næste dag. Det er helt vildt kedeligt, siger Lisbet Dahl.

Der er premiere på dette års udgave af Cirkusrevyen i midten af maj. Flere end 87.000 danskere har allerede sikret sig en billet til revyen, som bliver Ulf Pilgaards sidste.