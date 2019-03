Lisbet Dahl: Mit ottende barnebarn

Et opslag på Instagram med Lise Baastrup og Jacob Dahl, der triller barnevogn, kundgjorde onsdag, at parret for ca. en måned siden blev forældre til en lille pige.

Den unge dame er Baastrups første, men Jacobs tredje, idet han har to drenge fra et tidligere forhold.

Og Cirkusrevy-dronningen Lisbet Dahl har så fået endnu et barnebarn i flokken af børnebørn på otte.

- Ja, når man har fem børn, må man jo regne med også at få mange børnebørn, griner Lisbet.

Se også: Højgravid skuespiller: Får kun to måneders barsel

Og selv om hun ikke vil ud på navnet på den lille pige, så vil hun da gerne fortælle, at barnet er fantastisk dejligt, og at hun er helt almindelig i størrelse.

- Lise skal selv have lov til at fortælle, hvad hun skal hedde. Det vil jeg ikke blande mig i. Hun har indtil videre ønsket at have lidt ro. Det er derfor, at det først meldes ud nu, siger hun.

Adspurgt direkte om kønnene på sine mange børnebørn, bliver Lisbet Dahl sendt på en større tælleopgave. Men hun når dog frem til at drengene er i overtal.

- Der er fem drenge og tre piger, siger hun grinende.

- Det ældste af mine børnebørn fylder 30 år lige om lidt, så der er jo lidt spredning. Hun er datter af min ældste datter Louise.

Lisbet siger, at hun ikke længere tænker over, hvor meget det fylder, når hun samler hele familien.

Se også: Gravid: Cirkusrevy-baby på vej

- Jeg er jo vant til det. Og det sker da heller ikke så tit. Men vi plejer da at holde en julefrokost, og vi holder da også flere fødselsdage sammen. Men selve juleaften deler jeg med mine svigerbørns forældre. Så det er sådan lidt hver anden jul hos mig.

Lise Baastrup og Jacob Dahl skal igen i år arbejde sammen med Lisbet Dahl på Cirkusrevyen - hvor parret i øvrigt mødte hinanden.

- Det er på dette tidspunkt, at vi begynder at få de første tekster, så vi er i gang med kommende sæson, forklarer revydronningen og tilføjer, at så vidt hun husker, så er dette hendes 34. sæson.

- Det bliver skønt at komme i gang igen, og nu må vi jo se, om der er basis for at se mig som Lars Løkke igen - eller om vi skal finde en Mette Frederiksen eller en helt anden. Det er ikke sådan at spå om, men jeg glæder mig da vildt til at få teksterne ind og se, hvad vi har at arbejde med.