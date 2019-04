Lisbeth Østergaard om Benedicte Balling: - Tårerne triller ned ad kinderne på mig

Benedicte Ballings tidlige død kom som et chok for den kendte tv-vært

Den kendte Nova-radiovært Benedicte Balling blev kun 43 år.

I 2017 blev hun ramt af brystkræft, og trods et længere behandlingsforløb sov hun stille ind mandag aften.

En tragisk nyhed, som tog hårdt på tidligere radiovært og nuværende tv-vært Lisbeth Østergaard.

Selvom de to kvinder ikke var private veninder, fyldte de dog alligevel meget i hinandens arbejdsliv igennem mange år.

Og det er også en tydeligt berørt Lisbeth Østergaard, som Ekstra Bladet taler med i kølvandet på den tragiske nyhed.

- For fanden mand. Jeg fik et kæmpe chok, da jeg læste om Benedicte. Jeg stod inde i et prøverum, og jeg kunne nærmest ikke tage mig sammen til at gå ud derfra. Jeg begyndte at græde, fortæller hun.

Radiovært Benedicte Balling er død: 43 år

Radiovært Benedicte Balling er død 43 år gammel. Foto: Mogens Flindt

Troede hun ville klare den

Lisbeth Østergaard var ikke klar over, hvor alvorligt det stod til med Benedictes sygdom.

- Jeg troede faktisk, at hun havde det bedre. Hendes nærmeste har selvfølgelig vidst besked, men jeg tror, at vi var mange, der troede, at hun ville klare den. Derfor var det som sagt også et kæmpe chok, og det første jeg måtte gøre var også bare at tage telefonen og ringe til en veninde. Jeg blev simpelthen lige nødt til at snakke med nogen.

Tilbage i 2008 var Lisbeth Østergaard vært på programmet 'Varm på is', hvor Benedicte Balling var deltager. Derudover har de to i mange år arbejdet som radiovært på de samme radiostationer.

- Vi har aldrig været meget tætte, men hun var en god kollega, og i og med at vi har lavet meget den samme form for arbejde og arbejdet på de samme radiostationer, har vi igennem mange år været gode kolleger. På mange måder tror jeg, at vi kunne spejle os i hinanden.

- Jeg husker hende virkelig som en fighter, det er mit helt klare billede af hende, lyder det fra Lisbeth Østergaard.

- Vi håbede til det sidste

Rammer hårdt

Mens Ekstra Bladet taler med Lisbeth Østergaard, har hun også svært ved at holde tårerne tilbage.

- Jeg tænker bare på, at hun har børn. Det er jo så forfærdeligt. Jeg har selv en søn på fire år. Det rammer virkelig. Ja, det er måske også derfor, at tårerne triller ned ad kinderne på mig nu.

- Selvom man ikke er private venner med nogen, kan man sagtens synes rigtig rigtig godt om hinanden. Virkelig kunne lide et andet menneske. Det er sådan, jeg har det med Benedicte, afslutter hun med knækket stemme.

Benedicte Balling startede sin karriere på 'Go' morgen Danmark' i 1996 og har været reporter på 'Vild med dans'. Herefter var der også bud efter hende som deltager, og hun har medvirket i programmerne 'Zulu Djævleræs' og 'Varm på is'.

I 2010 skiftede hun spor og blev morgenvært på The Voice og siden vært på Nova.

Hun efterlader sig manden Philip Krag-Juel-Vind-Frijs og parrets fireårige datter, Josephine.

Stort galleri: Sådan husker vi Benedicte Balling