Lisbeth Østergaard skifter spor: - Der skulle ske noget nyt

Tv-værten har åbnet sin egen netbutik, og der er nok af kasketter at fylde ud, når man kaster sig ud i sådan et projekt

Vi kender Lisbeth Østergaard fra skærmen som vært på alt fra 'Go' morgen Danmark' til 'Boligkøb i blinde' og 'Djævleræs'.

De mange kasketter fra tv-verdenen er nu skiftet ud, og hun har gjort sit indtog i en helt ny branche.

40-årige Lisbeth Østergaard har åbnet sin egen netbutik, som hun har opkaldt efter sig selv.

- Der skulle ske noget nyt. Det er mega sjovt og det er ret hyggeligt, men lige nu er det mest en side-gesjæft, siger Lisbeth Østergaard om Lizzy Shoppen, der dog fylder en del i hendes arbejdsliv.

Omkring 50 procent af Lisbeth Østergaards tid går med den nye butik.

- Der er mange ting, der tager virkelig lang tid. Det er ikke bare at pakke tingene. Det handler også om at finde de rigtige ting. Der skal også tages billeder af dem, billederne skal lægges på siden. Der er kundeservice og mails. Bare det at bestille poser. Så prøver man de rigtige steder at bestille økoposer, siger hun og griner forpustet.

- Alt tager bare tid. Men det er fedt! Jeg rider stadig på en bølge af yaaaahhh - det er lykkedes, siger Lisbeth Østergaard, der selv udfylder langt de fleste funktioner i sin biks.

- Jeg er logistikchef, økonomidirektør, indkøber og lagermedarbedjer. Jeg er det hele og har virkelig mange kasketter på, siger Lisbeth Østergaard, der sælger alt fra mundbind til hårpynt og sugerør i sin forretning.

- Fællesnævneren er ting, jeg godt kan lide, og jeg er kommet rigtig fint fra start, siger hun.

Lisbeth Østergaard har ikke nye tv-opgaver på bedding, så om shoppen skal til at fylde mere af hendes tid, er ikke udelukket.

- Lige nu er det fint med den størrelse, butikken har. Jeg skal lige finde ud af, hvad den kan. Shoppen og jeg skal lige lære hinanden at kende.