Lise Nørgaard: Jeg blev sexchikaneret på Marienborg

Matadors moder, Lise Nørgaard, fortæller nu, at hun er blevet udsat for sexchikane tilbage i 1960'erne under en middag hos statsminister Jens Otto Krag og hans hustru skuespilleren Helle Virkner på Marienborg.

Det fortæller hun i forbindelse med TV 2s årskavalkadeshow 'De Største Øjeblikke'.

Ved middagen var den amerikanske ambassadør til stede sammen med en række andre gæster, og det var ham, som udsatte den folkekære forfatter for chikanen.

- Han ankom i en meget løftet stemning. Rent ud sagt var han skidefuld. Og han gik straks i gang med at lave skandaler af enhver art. Det var han ikke uvant med, for det havde han gjort flere gange, siger hun i tv-programmet og fortsætter:

- På et tidspunkt kneb han mig i enden, lyder det fra Lise Nørgaard.

Men det ville forfatteren ikke finde sig i.

- Jeg vendte mig bare om og sagde: 'Never do that again' og så truende på ham, fortæller hun.

En af danserne på Den Kongelige Ballet, Kirsten Simone, var også til stede den aften, og hun blev ifølge Lise Nørgaard udsat for at blive nevet i låret.

De to kvinder taler stadig om det på deres ældre dage, som Lise Nørgaard formulerer det.

#metoo

I 2017 kom #metoo-bølgen, hvor flere kvinder stod frem og fortalte, at de var blevet krænket seksuelt.

Særligt filmbranchen blev hårdt ramt af skandalerne, da flere kvinder og mænd stod frem og fortalte, hvordan kendte Hollywood-producere, instruktører og skuespillere i gennem årrækker havde krænket dem, uden at der var blevet gjort noget ved det.

Men selvom fokuset har ligget på netop sexisme og sexchikane, så har det ikke betydet det store for danskernes opførsel over for hinanden viser en ny måling foretaget af TV2.

Ifølge meningsmålingen mener et flertal på 43 procent, at Metoo-bevægelsen hverken har haft en positiv eller negativ effekt på den måde, vi opfører os over for hinanden på.