Lise Nørgaard: - Jeg havde regnet med, at han skulle være her altid

Forfatterinden kalder det for et stort tab, at forfatter, musiker og digter Benny Andersen er død

Det er en tydeligt berørt Lise Nørgaard, Ekstra Bladet talte med kort tid efter at nyheden om Benny Andersens død blev offentliggjort.

- Jeg har kun positive minder om Benny Andersen. Det er det, der gør så svært at få at vide her til morgen, at han er død. Det er ikke rigtig til at fordøje, for jeg havde jo regnet med, at han skulle være her altid. Hvert fald så længe jeg var her, fortæller Lise Nørgaard.

Benny Andersen er død

Benny Andersen ses her sammen med sin frue Elisabeth Ehmer til Lise Nørgaards reception i anledningen af, at hun fyldte 100 år. Han havde skrevet en særlig ode til fødselaren, som han fremførte. En lille sang blev det også til Foto: Tariq Mikkel Khan.

Overtog huset

Tabet af hendes ven er stort, men der vil ikke være et specifikt minde om deres tid sammen, som Lise Nørgaard vil hæfte sig ved i fremtiden.

- Jeg har ikke noget specielt minde om ham. Men jeg kan fortælle dig, efter han var blevet gift med Elisabeth, købte de mit hus i Sorgenfri. Der har jeg besøgt dem så tit. Jeg vil tænke på ham og de sidste gange, hvor jeg har set ham i huset, et sted han var faldet så glimrende til, forklarer 101-årige Lise Nørgaard.

Enken fortæller: Sådan døde Benny Andersen

Efter Benny Andersen og fru Elisabeth Ehmer flyttede ind i huset i Sorgenfri, lavede de en væsentlig ændring ved et af boligens rum. Det var en ændring, som husets tidligere ejer værdsatte.

- I det der var min gamle havestue er der nu fyldt med bogreoler. Der midt i rummet står Bennys pragtfulde Bösendorfer-flygel, som er det fineste af alle flygler. På det spillede han for venner og for Elisabeth.

- Jeg har været til flere sammenkomster derude, hvor Benny spillede på sit Bösendorfer. Han var så glad for fester, han havde altid samvær med mennesker, han kendte og kunne lide, mindes Lise Nørgaard.

Stort tab

Noget af det som Lise Nørgaard satte pris på ved Benny Andersen var hans væsen og positive tilgang til alting. Der var langt til sure miner og dårligt humør.

- Jeg vil huske ham som et ualmindelig elskeligt menneske. Den elskelighed slog jo også igennem hans forfatterskab. Han havde sådan et positivt syn på livet. Han var god til at sprede glæde om sig, både med sit arbejde og sit selskab. Det er et stort tab for Elisabeth og os, siger Lise Nørgaard.

Benny Andersen vil blive bisat fra Sorgenfri Kirke. Hans sidste hvilested er endnu ikke besluttet.