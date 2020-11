Lise Nørgaard overrasker: - Det er så trist

Selv om Lise Nørgaard blev 103 år i sommer, er eftermælet ikke noget, hun egentlig tænker på.

Hun ved, at hun var den, der fra midten af 70’erne samlede danskerne foran tv’et til den ugentlig omgang ’Matador’, men når hun bliver spurgt direkte, vil hun meget hellere ’råbe højt’ om noget helt andet: Naturen.

- Jeg er født under 1. Verdenskrig i 1917. Dengang så verden anderledes ud, og naturen havde det i særklasse bedre. I årene, der er gået siden, har vi misbrugt vores natur på det skammeligste. Så det budskab, jeg gerne vil give videre, er, at vi skal forbedre os. Vi må lære at leve livet på en anden måde. Det er så vigtigt, siger Lise Nørgaard, der er sprunget ud som miljøaktivist.

- Jeg tror, at denne coronavirus har fået så stærkt et tag i verden, fordi vores verden - vores natur - er så udpint. Vores elendighed er en følge af vore handlinger igennem mange år. Det er så trist. Derfor mener jeg, at vi skal se coronaen som en øjenåbner i forhold til naturen, og vi skal erkende, at årsagen til at sådanne epidemier opstår, er vores overforbrug.

Den spanske syge

’Jeg lever ikke på minderne. Jeg lever i nuet og i fremtiden,’ siger Lise Nørgaard i et citat i bogen ’Livet - Ifølge Lise Nørgaard’, og netop derfor fastslår hun om coronaen:

'Jeg er bekymret på landets vegne - ikke på mine egne. Jeg pylrer ikke om mig selv. Jeg voksede op under den spanske syge, så jeg har været igennem alt det værste’.

Og så slutter Lise Nørgaard med at sige:

’I grunden er jeg vel ligeglad med, hvad jeg vil blive husket for. Bare jeg ikke bliver husket for at være alt for harsk’.

