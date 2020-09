Lise Rønne forsvarer Anne Hjernøe

Tv-værten Lise Rønne har været udsat for personlig kritik, der minder om den, Anne Hjernøe for tiden er ramt af

Det vakte opsigt, da Politikens tv-anmelder Bo Tao Michäelis i en anmeldelse skrev: 'Værtinden Lise Rønne vimser småneurotisk rundt i vanlig værtindestil'.

Lise Rønne tog efterfølgende til genmæle i et indlæg, hvor hun blandt andet skrev:

'Kære Politiken, jeg synes, I skal holde op med at tale fornedrende til kvinder'.

Indlægget kickstartede en debat om, hvor personlige angreb i forhold til kvinders fremtoning en anmelder må skyde afsted.

En slap sandal

I sidste uge rettede Berlingskes anmelder Jakob Steen OIsen så en meget personlig kritik mod DR-kokken Anne Hjernøe, der blandt andet fik at vide, at hun i de aktuelle Anne & Anders-programmer 'sjosker halvdovent rundt i en slap sandal og svinger med håret'.

Anne Hjernøe er sammen med Anders Agger aktuel i en stribe nye programmer, hvor de rejser rundt i det danske sommerland. Foto: DR/Bjarne Bergius Hermansen

Anne Hjernøe har efterfølgende delt flere opslag om den hårde kritik fra Berlingskes kommentator på sin Instagram-profil, og her har Lise Rønne sendt humoristiske og støttende ord i Annes retning.

'Men helt ærligt, Anne, hvorfor vimser du ikke rundt i noget mere anmeldervenligt end en sjosket, slap sandal???, skriver Lise Rønnemed et glimt i øjet, hvortil Anne Hjernøe svarer:

'Du er fandme elskelig. Jeg må stramme op'.

Lise Rønne slutter af med en kærlig tilføjelse: 'Ps. Jeg ELSKER jer to og jeres program'.

Gennem nåleøjet

Til Ekstra Bladet har Anne Hjernøe forklaret, at hun har valgt at tackle personangrebet fra Berlingske-kommentatoren med humor, men at det overrasker hende, at artiklen er sluppet gennem nåleøjet på Berlingske, efter den heftige debat, som anmeldelsen af Lise Rønne medførte.

- Det undrer mig egentlig, at den er sluppet igennem. At der ikke har siddet en chefredaktør og tænkt, 'skal vi ikke gå efter programmet i stedet for personen'. Men fred med det. Hvis man virkelig kan sidde og hidse sig så meget op over mig som person, så har vi da ramt et eller andet, siger hun.

Det har ikke været muligt at indhente en uddybende kommentar fra Lise Rønne. Berlingskes mediekommentator Jakob Steen Olsen er heller ikke vendt tilbage på vores henvendelse.