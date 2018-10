Lise Rønne og Lene Beier udsat for svindel

Lise Rønne og Lene Beier er helt ufrivilligt blevet reklamesøjler for et kosmetikfirma samt fyret eller sendt på tv-pause i en falsk Ekstra Bladet-artikel

Et anti-aging-produkt ved navn Retinol Lift udnytter lige nu de kendte tv-værter Lise Rønne og Lene Beier i et annoncefremstød på en falsk Ekstra Bladet-artikel, hvor Ekstra Bladets navn og logo også misbruges.

Lise Rønne bliver i den falske artikel 'fyret på live-tv', hvorefter hun nu vil fokusere på sin skønhedsvirksomhed. Nøjagtig samme sted er TV2-værten endt efter at have taget en pause fra tv.

Ens for begge værter er desværre, at de ufrivilligt bliver brugt i en falsk annonce, hvor Ekstra Bladets navn og logo ligeledes er misbrugt for at give annoncen troværdighed.

Ekstra Bladets administrerende redaktør, Ole Sloth, meddeler, at sagen - hvor Ekstra Bladets navn og logo tydeligvis bliver misbrugt - vil blive grundigt undersøgt.

- På Ekstra Bladet tager vi den her slags sager meget alvorligt. Vi dykker grundigt ned i det, hver eneste gang vi støder på det. Blandt andet for at vurdere fra gang til gang, om der skal foretages en politianmeldelse, hvilket er sket flere gange. Desuden er det jo vigtigt at forsøge at finde frem til bagmændene, hvilket dog desværre ofte viser sig at være så godt som umuligt, siger Ekstra Bladets administrerende redaktør, Ole Sloth.

- I den konkrete sag er vi allerede i kontakt med dem, som vi mener hoster den pågældende url/hjemmeside med henblik på at få det stoppet hurtigst muligt, siger Ole Sloth.

